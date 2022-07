Stranger Things: Η "Upside Down Playlist" του Spotify σού δείχνει ποιο τραγούδι θα σε "σώσει" από τον Vecna

Το Stranger Things 4 Vol. 2 έκανε πρεμιέρα στο Netflix την 1η Ιουλίου με δύο χορταστικά επεισόδια, διάρκειας περίπου 2μιση ωρών, όπου οι αγαπημένοι μας ήρωες μεταξύ άλλων έρχονται αντιμέτωποι με τον απόλυτο κακό του τέταρτου κύκλου, τον Vecna, ο οποίος φυσικά δεν δείχνει να τα παρατάει εύκολα.

Η Spotify και η σειρά - φαινόμενο των αδερφών Duffer, Stranger Things ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία μίας λίστας αναπαραγωγής με πιθανά "σωτήρια τραγούδια" που θα μπορούσαν να σώσουν τον κάθε έναν από εμάς από τον "Vecna".

Για όσους δεν έχουν ακόμη προλάβει να παρακολουθήσουν τη σειρά, στο πρώτο μέρος του τέταρτου κύκλου η Μάξ, την οποία υποδύεται η ηθοποιός Sadie Sink, πέφτει στα χέρια του Vecna και έχοντας καταφέρει να κυριεύσει το μυαλό της, οι φίλοι της παίζουν το αγαπημένο της τραγούδι, που δεν είναι άλλο από το "Running Up That Hill" της Kate Bush, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των charts, σαρώνοντας ξανά μετά από 37 χρόνια. Η Μαξ τελικά καταφέρνει να βρεθεί εκτός του Upside Down και η αγαπημένη παρέα των εφήβων ανακάλυψε τι μπορεί να σώσει κάποιον από τον Vecna.

Σχεδιασμένη βάσει του αλγορίθμου του Spotify, η λίστα αναπαραγωγής "Upside Down" περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια που αποτελούν για κάθε χρήστη της πλατφόρμας τα προσωπικά του "σωτήρια τραγούδια", αλλά και τραγούδια από την τέταρτη σεζόν της σειράς.

Η επίσημη σύνοψη του 4ου κύκλου του Stranger Things αναφέρει:

Έχουν περάσει έξι μήνες από την Μάχη του Starcourt, που έφερε τον τρόμο και την καταστροφή στο Hawkins. Η γνωστή παρέα, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τον απόηχο των γεγονότων χωρίζεται για πρώτη φορά και το να εξερευνούν την πολυπλοκότητα του Λυκείου σίγουρα δεν κάνει την κατάσταση ευκολότερη. Στην πιο ευάλωτη στιγμή τους, μια νέα τρομακτική απειλή αναδύεται και τους φέρνει ενώπιον ενός σατανικού μυστηρίου που εάν λυθεί ίσως να βάλει τέλος μια και καλή στις τερατουργίες του Upside Down.

