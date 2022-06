Stranger Things 4: Ποια τραγουδίστρια "εκτόξευσε" από τον ανάποδο κόσμο του

Μπορεί ο κόσμος του Netflix να έχει γυρίσει τα πάνω-κάτω, αλλά κάτι που έχει μείνει απολύτως σταθερό είναι η δημοφιλία της σειράς "Stranger Things". Το ντεμπούτο του πρώτου μέρους του 4ου κύκλου της σειράς αποδείχθηκε το πιο επιτυχημένο για αγγλόφωνη σειρά στο Netflix και έσπασε ρεκόρ.

Σύμφωνα με τα νούμερα της πλατφόρμας, το 4ο “Stranger Things” προβλήθηκε για 287 εκατ. ώρες από τις 27 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου, ξεπερνώντας παράλληλα τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ, τη δεύτερη σεζόν του "Bridgerton".

Το “Stranger Things” εκτός από τον άκρατο ενθουσιασμό που έφερε στον κόσμο του Netflix έφερε στο προσκήνιο και το κλασικό κομμάτι των 80s, “Running Up That Hill”. Τριάντα επτά ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το τραγούδι της 63χρονης σήμερα Kate Bush έγινε γνωστό στα πιο νεανικά κοινά και σκαρφάλωσε στην κορυφή των online αναζητήσεων.

Η Kate Bush που όλοι είχαν... ξεχάσει ξανά στην κορυφή

Το τραγούδι “Running Up That Hill (A Deal With God)”, που έφτασε στο No 3 στα βρετανικά charts το 1985, ξαφνικά χτύπησε ξανά κορυφή στα βρετανικά iTunes, αμέσως μόλις ακούστηκε στη σειρά. Το κομμάτι της Kate Bush - όπως διαβάζουμε στον Guardian - έφτασε στο Νο4 στη λίστα Spotify Top 200 – με μία αύξηση της τάξεως του 153% στα streams.

Η σειρά “Stranger Things” είναι μία υπερφυσική sci-fi σειρά τρόμου τοποθετημένη στην φανταστική πόλη Χόκινς της Ινδιάνα, το 1980. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν στην πόλη όπου η ξαφνική εξαφάνιση ενός μικρού αγοριού αποκαλύπτει ένα νεαρό κορίτσι με απόκοσμες δυνάμεις... και ένα κόσμο με δύο όψεις!

To πρωτότυπο soundtrack της σειράς δημιουργήθηκε από τους Μάικλ Στάιν και Κάιλ Ντίξον, μέλη της ηλεκτρονικής μπάντας “Survive”. Μάλιστα, έγινε εκτεταμένη χρήση συνθεσάιζερ προς τιμήν των καλλιτεχνών και συνθετών που σημάδεψαν τα ‘80ς, όπως οι: Ζαν-Μισέλ Ζαρ, Tangerine Dream, Goblin, Τζον Κάρπεντερ, Τζόρτζιο Μόροντερ και Φάμπιο Φρίτσι.

Ποιος θα ξεχάσει το "bonding" του Γουίλ και του Τζόναθαν με το "Should I Stay or Should I Go" από τους The Clash στην πρώτη σεζόν. Ή την αντίστοιχη σκηνή ανάμεσα στην Έλεν και στον Μαξ στο mall, ενώ ακούγεται "χαλί" το "Material Girl" της Madonna στην τρίτη σεζόν.

Το “Running Up That Hill” από την Kate Bush, που κυκλοφόρησε στο άλμπουμ “Hounds Of Love”, άκουσαν οι θεατές της σειράς μέσα από ένα… γουόκμαν, στο πρώτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν. Το κομμάτι ακούγεται και σε άλλες σκηνές σημαντικές για την εξέλιξη της πλοκής με κεντρικό τον στίχο: “Να μπορούσα να κάνω μια συμφωνία με τον θεό και να τον πείσω να αλλάξουμε θέσεις”.

Οι μουσικές του 4ου κύκλου που μας στέλνουν στη μηχανή του χρόνου

Δεν είναι η πρώτη φορά που μία παλαιότερη μελωδία φιγουράρει στη σειρά και την ανακαλύπτουν νεανικότερα κοινά ή την ξαναθυμούνται οι μεγαλύτεροι. Το τραγούδι του Limahl “The Never Ending Story” εμφάνισε 800% αύξηση στις αναζητήσεις του YouTube, αφού ακούστηκε στην τρίτη σεζόν. Ο πρώην frontman του συγκροτήματος Kajagoogoo είχε δηλώσει στο Entertainment Weekly ότι συγκινήθηκε πολύ από αυτή την "αναγέννηση".

Μπορούν και άλλα κομμάτια της τέταρτης σεζόν να απογειωθούν με τον ίδιο τρόπο; Υποψηφιότητα βάζουν τα: “You Spin Me Round (Like A Record)” των Dead Or Alive, “Psycho Killer” των Talking Heads, “Pass The Dutchie” των Musical Youth και “I Was a Teenage Werewolf” των The Cramps.

Στην τέταρτη σεζόν του " Stranger Things" οι ήρωες προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους

Έχουν περάσει έξι μήνες από τη μάχη του Starcourt και οι ήρωες έχουν σκορπιστεί στους ανέμους -κάποιοι για τη δική τους ασφάλεια και κάποιοι παρά τη θέλησή τους. Στην τέταρτη σεζόν βρίσκουμε τον καθένα από αυτούς να προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή του με διάφορους τρόπους. Φαίνεται ότι ο Lucas ( Caleb McLaughlin ) μπορεί να γνωρίζει δημοσιότητα ως μέλος της ομάδας μπάσκετ, ενώ ο Dustin ( Gaten Matarazzo ) και ο Mike (Finn Wolfhard ) έχουν ενταχθεί στο Hellfire Club, ένα προηγμένο παιχνίδι Dungeons and Dragons στο Hawkins High.

Η Max (Sadie Sink) εξακολουθεί να παλεύει με τη δική της θλίψη για τον θάνατο του Billy και ο Will με την Eleven δυσκολεύονται να εγκλιματιστούν σε όλη τη χώρα.

Οι Duffer Brothers, δημιουργοί και εκτελεστικοί παραγωγοί των σειρών, ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι το "Stranger Things" θα τελειώσει με την πέμπτη σεζόν. Στην τέταρτη σεζόν πρωταγωνιστούν οι: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery και Maya Hawke.

