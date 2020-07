Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία: Ανακοίνωσε νέες γεωτρήσεις του Γιαβούζ στην Κύπρο

Με αμείωτη ένταση συνεχίζει τις προκλητικές της ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία. Η Άγκυρα εξέδωσε νέα παράνομη NΑVTEX, για γεώτρηση που θα πραγματοποιήσει το πλωτό γεωτρύπανο "Γιαβούζ" στα νοτιοδυτικά της Κύπρου.

Η υπ` αριθμόν 0950/20 οδηγία προς ναυτιλλομένους καλύπτει την περίοδο από τις 18 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου 2020.

ADVERTISING

Αναλυτικά η Navtex:

NAVTEX 0950/20

TURNHOS N/W : 0950/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 JUL-18 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z AUG 20.

Η παραπάνω ενέργεια έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προκλητικών κινήσεων εκ μέρους της Τουρκίας, τόσο σε επίπεδο ρητορικής όσο και σε επίπεδο αποφάσεων μετά την υπογραφή Ερντογάν για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί, αλλά και στον απόηχο της τριμερούς συνάντησης στο Βερολίνο που πραγματοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Ιμπραχίμ Καλίν, την υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Μεγάρου Μαξίμου Ελένη Σουρανή, και τον σύμβουλο Εξωτερικής πολιτικής της Άνγκελα Μέρκελ Γιαν Χέκερ, το βράδυ της Δευτέρας.

Η συνάντηση, πραγματοποιήθηκε κατόπιν γερμανικής πρωτοβουλίας και είναι ενδεικτική της βούλησης του Βερολίνου να μη διαρραγούν οι δίοδοι επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας. Άλλωστε η γερμανική διπλωματία είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προλειαίνοντας το έδαφος και για την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Μητσοτάκη – Ερντογάν στα τέλη Ιουνίου.