Συρία: 15 ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν για την ανθρωπιστική κρίση

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Συρία προειδοποιούν για τις συνέπειες της συνέχισης της βίας και της αστάθειας στο Βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, με δεδομένο τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει η Τουρκία στην περιοχή.

Οι αναφορές από ανταποκριτές ανθρωπιστικών οργανώσεων που βρίσκονται στο πεδίο αναφέρουν ότι υπάρχει ήδη μεγάλος αριθμός μετακινούμενου πληθυσμού και ότι πολύ σημαντικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι ιατρικές, έχουν διακοπεί. Οι αντιπροσωπείες αναφέρουν ότι μέλη του ανθρώπινου δυναμικού τους έχουν φύγει με τις οικογένειες τους ενώ τα άτομα που παραμένουν στην περιοχή είναι ανενεργά.

Υπολογίζεται ότι αυτήν τη στιγμή κινδυνεύουν περίπου 450.000 άνθρωποι που ζουν σε απόσταση 5 χλμ. από τα σύνορα Συρίας-Τουρκίας σε περίπτωση που δεν υπάρξει η μέγιστη αυτοσυγκράτηση και δε δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία των πολιτών. Στην παραπάνω ομάδα ανθρώπων περιλαμβάνονται περισσότεροι από 90.000 εκτοπισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ήδη αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του αδυσώπητου πολέμου της Συρίας.

Σύμφωνα με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για το Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Σχέσεων (UN OCHA), υπάρχουν τουλάχιστον 1.650.000 άνθρωποι στη Βορειοανατολική Συρία που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Η συνεχιζόμενη ανθρωπιστική βοήθεια που δίνεται στην περιοχή θα τεθεί σε κίνδυνο εάν οι παράγοντες αστάθειας εξαναγκάσουν τους οργανισμούς να αναστείλουν τη δράση τους ή να μετακινήσουν το προσωπικό τους, όπως συμβαίνει ήδη. Με τη συνεχιζόμενη μεγάλη κρίση στην πόλη Idlib και τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα, η ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία βρίσκεται ήδη σε οριακό σημείο.

Οι 15 οργανισμοί βοήθειας καλούν όσους συμμετέχουν στη σύγκρουση να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των αμάχων και να διευκολύνουν την ασφάλεια και την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή που πλήττεται από αυτές τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία και δεν πρέπει να εκτοπισθούν βίαια από τα σπίτια τους.

Ομοίως, οι Σύριοι πρόσφυγες που έχουν αιτηθεί προστασίας στην Τουρκία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πιόνια σε αυτήν τη νέα σύγκρουση και δεν πρέπει να υπάρξουν βίαιες επαναπροωθήσεις στη Συρία. Οποιοσδήποτε επιστρέφεται χωρίς τη θέλησή του πιθανότατα θα αντιμετωπίσει κίνδυνο για την ασφάλειά του ενώ επιπλέον θα αναγκαστεί να συνεχίσει να μετακινείται στο εσωτερικό της χώρα έχοντας απόλυτη ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια την οποία η Διεθνής Κοινότητα δεν είναι σε θέση να παράσχει. Υπολογίζεται ότι 83% των 3.000.000 Συρίων, που βρίσκονται στην Τουρκία, δεν προέρχεται από το Βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας.

Η κατάσταση ασφαλείας στη βορειοανατολική Συρία είναι ήδη εύθραυστη μετά και την πρόσφατη ήττα του ISIS, με δεκάδες χιλιάδες μαχητές της οργάνωσης και τις οικογένειές τους να κρατούνται σε στρατόπεδα και κέντρα κράτησης. Τα κράτη που έχουν πολίτες στη βορειοανατολική Συρία πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης άμεσων μέτρων για τον επαναπατρισμό τους (ιδίως τα παιδιών), με δεδομένη την ταχεία επιδεινούμενη κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή. Εκτιμάται ότι υπάρχουν περισσότερα από 9.000 παιδιά από τουλάχιστον 40 διαφορετικές εθνικότητες στη βορειοανατολική Συρία.

Απαιτούνται επείγουσες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία δεν θα επιδεινωθεί περαιτέρω καθώς μία τέτοια εξέλιξη συνεπάγεται δυσμενείς συνέπειες για τις οικογένειες και τα παιδιά που είναι έρμαια των βίαιων ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.

Σημείωση: Οι οργανώσεις που υπογράφουν το παραπάνω κείμενο είναι οι εξής: Action Against Hunger, Christian Aid, CARE International, DanChurchAid, Diakonie Katastrophenhilfe, Humanity & Inclusion, International Rescue Committee, Γιατροί του Κόσμου, Mercy Corps, Norwegian Refugee Council, Oxfam, People in Need, Terre Des Hommes Italy, Un Ponte Per y World Vision.