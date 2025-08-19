Τα συμπεράσματα της συνάντησης Τραμπ, Ζελένσκι, Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο

Όσα έγιναν στην κρίσιμη συνάντηση Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Τα επόμενα βήματα.

Πάνω από 5 ώρες διήρκησαν οι υψηλού ρίσκου συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (18/08) ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, συζητώντας μαζί του πιθανές επόμενες διπλωματικές κινήσεις. Ειδικότερα, ανέφερε πως βάσει της επικοινωνίας τους, γίνονται διευθετήσεις για διμερή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι και στη συνέχεια τριμερή με τη συμμετοχή του ιδίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Κατά την άφιξη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ σχολίασε το μαύρο σακάκι που φόρεσε ο Ουκρανός πρόεδρος, κάτι το οποίο σχολιάστηκε και μετέπειτα, στις κοινές δηλώσεις τους στο Οβάλ Γραφείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε δοθεί αίτημα από τον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι να ντυθεί πιο επίσημα αυτή τη φορά. Οι κοινές δηλώσεις ήρθαν μετά τις κατ’ ιδίαν συνομιλίες του Ζελένσκι με τον Τραμπ, οι οποίες προηγήθηκαν της συνάντησης με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Πριν ξεκινήσουν την σύνοδο, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε προσωπικά όλους τους παριστάμενους, χαρακτηρίζοντας «φίλους» του τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και «σπουδαία ηγέτιδα» την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Μιλώντας για τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είπε ότι «κάνει εξαιρετική δουλειά» ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν «είναι στο πλάι μου από την αρχή». Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, του είπε: «Έχεις μαυρίσει, σου πάει, θέλω κι εγώ τέτοιο μαύρισμα», για να συμπληρώσει ότι και αυτός κάνει «σπουδαία δουλειά».

Για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι «είναι μια γυναίκα που τη σέβεται ο κόσμος», υπενθυμίζοντας την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πρόσφατα μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.

Σημειώνεται πως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στην ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, οι συζητήσεις συνεχίστηκαν στο Οβάλ Γραφείο “σε επίπεδο ηγετών”. Δεν πραγματοποιήθηκαν κοινές δηλώσεις ή συνέντευξη Τύπου στο τέλος της συνάντησης, ενώ διάφοροι Ευρωπαίοι ηγέτες προχώρησαν σε ξεχωριστές δηλώσεις.

Μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι δήλωσε πως είναι έτοιμος για διμερή συνάντηση με τον Πούτιν. Από την άλλη, ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς δήλωσε πως ο Πούτιν συμφώνησε να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, χωρίς να έχει οριστεί ακόμα κάποια ημερομηνία, αλλά δεν πιστεύει πως ο Ρώσος πρόεδρος “‘έχει το θάρρος” να το κάνει.

Τα κύρια σημεία της συνάντησης Τραμπ, Ζελένσκι, Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο

Εγγυήσεις ασφαλείας: Ο Ζελένσκι τόνισε πως αυτό είναι το κομβικό ζήτημα και «απαραίτητο σημείο εκκίνησης για τον τερματισμό του πολέμου». Οι ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες ετοιμάζουν προτάσεις για τέτοιες εγγυήσεις.

Τηλεφώνημα με Πούτιν: Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όσο ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονταν ακόμα στον Λευκό Οίκο. Η συνομιλία τους διήρκεσε περίπου 40 λεπτά. Ο Ρώσος πρόεδρος «εξέφρασε την υποστήριξή του σε άμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις αντιπροσωπείες Ρωσίας και Ουκρανίας», είπε ο Γιούρι Ουσάκοφ. Ο Τραμπ δήλωσε μετά το πέρας της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας πως ξεκινούν διεργασίες για διμερή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι και στη στη συνέχεια για μια τριμερή με τη συμμετοχή και του ιδιίου.

Ατομικές συνομιλίες Ζελένσκι – Τραμπ: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή συνομιλία» με τον Τραμπ νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Συζήτησαν για εγγυήσεις ασφαλείας και ανθρωπιστικά ζητήματα. Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι θα ήταν ευτυχής να συμμετάσχει ο Τραμπ σε μια τριμερή συνάντηση μαζί με τον ίδιο και τον Πούτιν.

Τα συμπεράσματα της συνάντησης στον Λευκό Οίκο

Η συνάντηση δεν έδωσε άμεσες λύσεις, αλλά:

Οι εγγυήσεις ασφαλείας μπαίνουν επίσημα στο τραπέζι ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ επιχειρεί να παίξει ρόλο μεσολαβητή για μια ιστορική συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, κάτι που αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει σημαντική καμπή στον πόλεμο.

για μια ιστορική συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, κάτι που αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει σημαντική καμπή στον πόλεμο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν να στηρίζουν την πρωτοβουλία, αν και ορισμένοι εκφράζουν επιφυλάξεις για τη στάση της Ρωσίας και αν θα “τολμήσει” να παραστεί σε συναντήσεις.

Η συνάντηση έφερε μια μικρή διπλωματική πρόοδο, με πιθανότητα για απευθείας συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν, ωστόσο, αναμένεται να φανεί τις επόμενες μέρες το τι θα γίνει.

Δείτε παρακάτω πιο αναλυτικά:

Ζελένσκι: “Είμαστε έτοιμη για διμερή συνάντηση με τον Πούτιν”

Σε δηλώσεις προχώρησε μετά από την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέπτυξε αρκετά από τα ζητήματα που συζητήθηκαν στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Μεταξύ αυτών ήταν το «κομβικό ζήτημα» των «εγγυήσεων ασφαλείας», τις οποίες χαρακτήρισε αναγκαίο «σημείο εκκίνησης για τον τερματισμό του πολέμου». Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ανάμεσα στις χώρες που θα προσφέρουν αυτές τις εγγυήσεις.

Πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει μια τριμερή συνάντηση, η οποία θα φέρει τον ίδιο πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Μέχρι στιγμής ο Ρώσος πρόεδρος έχει αρνηθεί μια απευθείας συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι ο Τραμπ επικοινώνησε με τη ρωσική πλευρά μετά τη δική τους συνάντηση για να συζητήσει τα επόμενα διπλωματικά βήματα.

Οι Ρώσοι, είπε, υποστηρίζουν μια διμερή συνάντηση Ρωσίας – Ουκρανίας, αλλά είναι επίσης ανοιχτοί και σε μια τριμερή.

«Είμαστε έτοιμοι για διμερή με τον Πούτιν», τόνισε.

Μερτς: “Ο Πούτιν συμφώνησε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι μέσα στις επόμενες δύο βδομάδες”

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Ο Μερτς ανέφερε στους δημοσιογράφους το βράδυ της Δευτέρας ότι ο τόπος της συνάντησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Πρόσθεσε ότι μια τέτοια σύνοδος κορυφής χρειάζεται καλή προετοιμασία, αλλά σημείωσε πως δεν γνωρίζει αν ο Πούτιν θα «έχει το θάρρος» να συμμετάσχει.

Ο Τραμπ ξεκίνησε διευθετήσεις για συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι και μετά τριμερή

Ανάρτηση στο Truth Social πραγματοποίησε μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (ώρα Ελλάδας) ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο προτού ανακοινωθεί επίσημα από τον Λευκό Οίκο πως οι συναντήσεις και οι συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες ολοκληρώθηκαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε “μια πολύ καλή συνάντηση με διακεκριμένους προσκεκλημένους” και πως “κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήσαμε τις Εγγυήσεις Ασφάλειας για την Ουκρανία”.

Έπειτα, περιέγραψε στη δημοσίευσή του τα πιθανά επόμενα βήματα, επιβεβαιώνοντας, επίσης, πως μίλησε τηλεφωνικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως βάσει της τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον Ρώσο πρόεδρο, ξεκινούν οι διευθετήσεις για μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι, ενώ στη συνέχεια θα οργανωθεί μια τριμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι.

“Τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε μια τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι. Αφού πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, θα έχουμε μια τριμερή σύνοδο, η οποία θα αποτελείται από τους δύο Προέδρους και εμένα” δήλωσε χαρακτηριστικά.