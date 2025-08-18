Ζελένσκι: “Είμαστε έτοιμοι για διμερή συνάντηση με τον Πούτιν”

Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Σε δηλώσεις προχώρησε μετά από την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέπτυξε αρκετά από τα ζητήματα που συζητήθηκαν στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Μεταξύ αυτών ήταν το «κομβικό ζήτημα» των «εγγυήσεων ασφαλείας», τις οποίες χαρακτήρισε αναγκαίο «σημείο εκκίνησης για τον τερματισμό του πολέμου». Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ανάμεσα στις χώρες που θα προσφέρουν αυτές τις εγγυήσεις.

Πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει μια τριμερή συνάντηση, η οποία θα φέρει τον ίδιο πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Μέχρι στιγμής ο Ρώσος πρόεδρος έχει αρνηθεί μια απευθείας συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι ο Τραμπ επικοινώνησε με τη ρωσική πλευρά μετά τη δική τους συνάντηση για να συζητήσει τα επόμενα διπλωματικά βήματα.

Οι Ρώσοι, είπε, υποστηρίζουν μια διμερή συνάντηση Ρωσίας – Ουκρανίας, αλλά είναι επίσης ανοιχτοί και σε μια τριμερή.

«Είμαστε έτοιμοι για διμερή με τον Πούτιν», τόνισε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το εάν έχει οριστεί ημερομηνία, δήλωσε πως αυτό δεν έχει οργανωθεί ακόμη.