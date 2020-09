Τι γίνεται όταν στείλεις μήνυμα ή καλέσεις στο τηλέφωνο του Ομπάμα

Αυτή την εβδομάδα, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα μοιράστηκε κάτι αρκετά προσωπικό με εκατομμύρια οπαδούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ήταν ο τηλεφωνικός του αριθμός - ή για την ακρίβεια ένας αριθμός. Η οδηγία του πρώην Προέδρου Ομπάμα ήταν σαφής: στείλτε μου μήνυμα.

Αυτό συνέβη στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου, καθώς η πανδημία του κορονοϊού έχει μεταβάλλει αρκετά τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατόν να κερδίσει κανείς την στήριξη των ψηφοφόρων.

Με έναν αριθμό ρεκόρ ψηφοφόρων που αναμένεται να ψηφίσουν ταχυδρομικώς λόγω της πανδημίας της COVID-19, ο Ομπάμα θέλει να μάθει "τι κάνετε και πώς σκοπεύετε να ψηφίσετε φέτος".

Προφανώς, ο αριθμός που έχει μοιραστεί με το κοινό δεν είναι στην πραγματικότητα ο προσωπικός του αριθμός.

Τι γίνεται όταν καλέσεις αυτόν τον αριθμό;

Μετά από τρία χτυπήματα ακούγεται μια πολύ οικεία φωνή, αυτή του πρώην Προέδρου.

"Γεια, είμαι ο Μπαράκ Ομπάμα", λέει. "Στείλτε μου ένα μήνυμα και θα σας στέλνω κι εγώ κατά καιρούς. Ανυπομονώ να σας ακούσω".

Αν επιλέξει να στείλει κανείς μήνυμα σε αυτό το νούμερο λαμβάνει άμεση -αυτοματοποιημένη- απάντηση.

"Γεια! Είμαι ο Μπαράκ. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να εγγραφείτε, ώστε να μπορώ να σας απαντήσω απευθείας. Δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλους, αλλά θα έρθω σε επαφή για να μοιραστώ τις σκέψεις μου και θέλω να ακούσω και τις δικιές σου. Ας το κάνουμε".

Ο σύνδεσμος στον οποίο ζητείται να κάνει κλικ ο χρήστης οδηγεί στο Community.com, μια πλατφόρμα που επιτρέπει την "άμεση επικοινωνία σε μαζική κλίμακα, μέσω μηνυμάτων κειμένου", σύμφωνα με τον ιστότοπό της, όπως μεταδίδει το CNN.

Για να εγγραφεί κανείς, εισάγει το όνομα, το φύλο, τα γενέθλια και την πόλη του - παρέχοντας προαιρετικά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο πρώην πρόεδρος δεν είναι ο μόνος στην οικογένειά του που προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τους ψηφοφόρους.

Η Μισέλ Ομπάμα κάνει επίσης την έκκληση να εγγραφούν όσοι περισσότεροι ψηφοφόροι πριν από την Ημέρα των Εκλογών, μέσω του When We All Vote, μια μη κομματική οργάνωση παρότρυνσης ψηφοφόρων, στον οποίο η πρώην Πρώτη Κυρία συμπροεδρεύει.

Χαρακτηριστικό είναι και το κολιέ που φορούσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Δημοκρατική Εθνική Συνέλευση με την λέξη V-O-T-E (Ψηφίστε) που έγινε viral.

