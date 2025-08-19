Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων: “Θα συνεχίσουμε την πίεση προς τη Ρωσία” διαβεβαιώνει τον Ζελένσκι ο Κόστα – Εξετάζονται νέες κυρώσεις

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Τηλεφωνική επικοινωνία του Αντόνιο Κόστα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έκανε γνωστό ότι αμέσως μετά τη συζήτησή μας με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είπε, διαβεβαίωσε τον ουκρανό πρόεδρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη στην «ακλόνητη στήριξή της προς την Ουκρανία» και δεσμεύεται να συνεχίσει την πίεση προς τη Ρωσία ώστε να συζητήσει και να συμφωνήσει τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι κορυφαίες μας προτεραιότητες είναι να σταματήσει το αιματοκύλισμα, να προχωρήσει η ανταλλαγή αιχμαλώτων και να εξασφαλιστεί η επιστροφή των χιλιάδων παιδιών που απήχθησαν από τη Ρωσία», δήλωσε ο Κόστα.

Πρόσθεσε ότι η Ε.Ε. θα εργαστεί «μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για συγκεκριμένες και ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας» και ότι, από κοινού με τον Ζελένσκι και την Ουάσιγκτον, θα προετοιμαστούν τα επόμενα βήματα «για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

«Πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον ουκρανικό λαό και να προχωρήσουμε με τη διαδικασία διεύρυνσης. Το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται επίσης στην ευημερία και τη σταθερότητα που μπορεί να προσφέρει η ένταξη στην Ε.Ε.», κατέληξε.

Η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων για να αυξήσουν την πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι η λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, που συναντήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα, συμφώνησε στο ότι οι ομάδες σχεδιασμού τους θα συναντηθούν με τους ομολόγους τους των ΗΠΑ τις ερχόμενες μέρες για να προωθήσουν τα σχέδια για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Οι ομάδες θα συζητήσουν επίσης σχέδια για «την προετοιμασία της ανάπτυξης δύναμης διαβεβαίωσης εάν οι εχθροπραξίες τερματισθούν», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του γραφείου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

«Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης πώς θα μπορούσε να ασκηθεί περαιτέρω πίεση –μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων– στον Πούτιν μέχρι να δείξει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει σοβαρή δράση για να τερματίσει την παράνομη εισβολή του», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της έχουν ενθαρρυνθεί αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμβάλουν στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας, αν και η έκταση της οποιασδήποτε βοήθειας δεν ήταν άμεσα σαφής.