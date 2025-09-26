Τραμπ: Πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα

Συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Γάζα “βλέπει” ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπε σε δημοσιογράφους.

“Φαίνεται ότι ίσως έχουμε συμφωνία” για το τέλος του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

“Νομίζω ότι ίσως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία” είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει πως η συμφωνία θα σημαίνει επιστροφή των ομήρων και πρόσθεσε ότι “θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο”.

Αυτή δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η μοναδική φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος “βλέπει” μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Γάζα να είναι κοντά αλλά καμία τέτοια συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί.

Την ίδια ώρα ο Ισραηλινό πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην ομιλία του στον ΟΗΕ, τόνισε ότι “το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα” και έστειλε μήνυμα στη Χαμάς ότι αν δεν παραδώσουν τα όπλα και δεν απελευθερώσουν τους ομήρους, ο πόλεμος δεν θα τελειώσει.

Τραμπ: Δεν θα επιτρέψουμε στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Σε δηλώσεις του χθες, Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, απορρίπτοντας σχετικές εκκλήσεις ακροδεξιών ισραηλινών υπουργών.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα στον απόηχο μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είπε ότι είχε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν τρόπους επίλυσης της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.

“Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Δεν πρόκειται να συμβεί” είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.