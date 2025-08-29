Times of Israel: Νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα ο πρωθυπουργός των Χούθι και άλλοι αξιωματικοί

Το Ισραήλ φέρεται να σκότωσε τον πρωθυπουργό των Χούθι και άλλα ανώτατα στελέχη της οργάνωσης, κατά την διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στην Υεμένη.

Ο πρωθυπουργός της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χούθι στην Υεμένη φέρεται να σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών της Πέμπτης στην πρωτεύουσα Σανάα.

Το κανάλι Al-Jumhuriya της Υεμένης και η εφημερίδα Aden Al-Ghad μετέδωσαν ότι ο πρωθυπουργός των Χούθι, Αχμέντ αλ-Ραχάουι, σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον διαμερίσματος, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί συνεργάτες του. Από την πλευρά του Ισραήλ δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η επίθεση αυτή ήταν ξεχωριστή από εκείνη που φέρεται να στόχευσε την Πέμπτη δέκα κορυφαίους υπουργούς των Χούθι, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από την πρωτεύουσα για να ακούσουν ομιλία του ηγέτη της οργάνωσης, Αμπντούλ Μάλικ αλ-Χούθι. Το αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης παραμένει ασαφές, ωστόσο ισραηλινά μέσα, επικαλούμενα πολιτικές πηγές, μετέδωσαν ότι «η κατεύθυνση των εκτιμήσεων είναι θετική» και πως ενδέχεται να εξουδετερώθηκε μεγάλο μέρος της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας των Χούθι.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών παρείχαν σε πραγματικό χρόνο λεπτομέρειες για τη συγκέντρωση, γεγονός που κατέστησε εφικτό το πλήγμα, παρά τις ισχυρές αντιαεροπορικές άμυνες. Καθώς ο αλ-Χούθι εκφωνούσε την ομιλία του, το Ισραήλ παρακολουθούσε για να διαπιστώσει αν αντιλήφθηκε ότι οι ανώτεροι αξιωματούχοι του δέχονταν επίθεση — ωστόσο δεν φάνηκε να το γνωρίζει.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, μεταξύ των στόχων της επίθεσης ήταν ο υπουργός Άμυνας των Χούθι, Μοχάμεντ Νάσερ αλ-Ατάφι —ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος στη στρατιωτική δομή τους από το 2016, με στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και τη Χεζμπολάχ— καθώς και ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Μοχάμεντ αλ-Γκαμάρι, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ισραηλινό πλήγμα τον Ιούνιο.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Τελ Αβίβ ήταν έτοιμο να στοχοποιήσει την ηγεσία των Χούθι ήδη από την Κυριακή, αλλά τελικά η επίθεση καθυστέρησε μέχρι την Πέμπτη. Το πλήγμα χαρακτηρίστηκε από Ισραηλινούς αξιωματούχους «δραματικής σημασίας», καθώς προηγούμενες επιχειρήσεις δεν είχαν καταφέρει να ανακόψουν τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι με drones και πυραύλους.

Από την πλευρά τους, αξιωματούχοι του «υπουργείου Άμυνας» των Χούθι διέψευσαν ότι επλήγησαν στελέχη της οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι οι Ισραηλινοί στοχοποίησαν «πολίτες και τον λαό της Υεμένης λόγω της στήριξής τους στη Γάζα».

Η επίθεση της Πέμπτης ήταν η 16η ισραηλινή επιχείρηση εναντίον των φιλοϊρανών ανταρτών στην Υεμένη, περίπου 1.800 χιλιόμετρα μακριά από το Ισραήλ. Οι Χούθι, που έχουν ως σύνθημα «Θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ, κατάρα στους Εβραίους», ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ισραήλ και της ναυσιπλοΐας τον Νοέμβριο του 2023, έναν μήνα μετά τη σφαγή της Χαμάς στη νότια Ισραήλ.

Μέχρι την εκεχειρία Ισραήλ – Χαμάς τον Ιανουάριο 2025, οι Χούθι είχαν εκτοξεύσει πάνω από 40 βαλλιστικούς πυραύλους και δεκάδες drones εναντίον του Ισραήλ, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήγματος στο Τελ Αβίβ τον Ιούλιο που στοίχισε τη ζωή σε έναν πολίτη. Έκτοτε, και μετά την επανέναρξη των επιχειρήσεων στη Γάζα τον Μάρτιο, έχουν εκτοξεύσει τουλάχιστον 72 βαλλιστικούς πυραύλους και 23 drones, με αρκετούς να αστοχούν στον στόχο τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει συμφωνία με τους Χούθι τον Μάιο για τον τερματισμό των αεροπορικών επιδρομών με αντάλλαγμα τον τερματισμό των επιθέσεων στη ναυσιπλοΐα. Ωστόσο, οι αντάρτες διευκρίνισαν ότι η συμφωνία δεν περιελάμβανε την παύση των επιθέσεων εναντίον στόχων που, όπως ισχυρίζονται, συνδέονται με το Ισραήλ.