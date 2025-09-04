Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας – “Το αδιανόητο είναι ήδη εδώ”

Το Ισραήλ συνεχίζει το αιματοκύλισμα με δεκάδες νεκρούς καθημερινά στην πόλη της Γάζας και ανακοινώνει ότι θα εντείνει τις επιχειρήσεις του τις επόμενες ημέρες

Οι Παλαιστίνιοι εκτοπίζονται ξανά και ξανά από τη γη τους, καθώς ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει με κλιμακούμενη ένταση το φονικό του σχέδιο για κατάληψη της πόλης της Γάζας, έχοντας σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους από το πρωί της Πέμπτης (04/09).

Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις, ο ισραηλινός στρατός όχι μόνο προχωρά με το σχέδιό του αλλά ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τις επιχειρήσεις του τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον ταξίαρχο Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπο Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

«Εξακολουθούμε να πλήττουμε τις υποδομές της Χαμάς. Μέχρι σήμερα, έχουμε καταλάβει το 40% της πόλης της Γάζας», είπε ο ταξίαρχος Ντεφρίν σε συνέντευξη Τύπου, προαναγγέλλοντας πως οι IDF θα εντείνουν τις επιχειρήσεις τους τις επόμενες ημέρες. «Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε τη Χαμάς παντού μέχρι την τελική νίκη και την επιστροφή όλων των ομήρων», είπε.

AP Photo/Jehad Alshrafi

Απελπισμένοι οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας – Δεκάδες νεκροί από το πρωί

Η επίθεση του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, αφού η κυβέρνηση Νετανιάχου αψήφησε τη διεθνή κατακραυγή καθώς και τις ενστάσεις από πολιτικούς και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς στο Ισραήλ. Από τότε, η κατάσταση στην πόλη της Γάζας διαρκώς επιδεινώνεται.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, αλλά πολλοί είναι εκείνοι που παραμένουν στην ισοπεδωμένη πόλη αψηφώντας τις εντολές του ισραηλινού στρατού. «Αυτήν τη φορά δεν φεύγω από το σπίτι μου. Θέλω να πεθάνω εδώ. Δεν έχει σημασία αν φύγουμε ή μείνουμε. Δεκάδες χιλιάδες από αυτούς οι οποίοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σκοτώθηκαν επίσης από το Ισραήλ…» δήλωσε η Ουμ Ναντέρ, μητέρα πέντε παιδιών, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, τουλάχιστον 53 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι περισσότεροι εξ αυτών στην πόλη της Γάζας όπου ο στρατός προελαύνει προς το κεντρικό τμήμα της.

AP Photo/Jehad Alshrafi

Από την αρχή του πολέμου, περισσότεροι από 63.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι τουλάχιστον το 30% των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα ήταν παιδιά, φτάνοντας τους 28 θανάτους παιδιών καθημερινά από τον Οκτώβριο του 2023, όπως σημειώνει το Al Jazeera ενώ η Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα στη Γάζα προειδοποιεί ότι έχει λάβει μόνο το 20% των αναγκών της σε καύσιμα τον τελευταίο μήνα, απειλώντας την ικανότητα των συνεργείων να ανταποκριθούν.

UNICEF: “Το αδιανόητο είναι ήδη εδώ”

Η Τες Ίνγκραμ, Διευθύντρια Επικοινωνίας της UNICEF για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, δήλωσε σε ενημέρωση του ΟΗΕ από τη Γάζα ότι η πείνα και οι βομβαρδισμοί σπρώχνουν τα παιδιά στα όρια της επιβίωσης.

«Η Γάζα, το τελευταίο καταφύγιο για τις οικογένειες στον βορρά, γίνεται γρήγορα ένας τόπος όπου η παιδική ηλικία δεν μπορεί να επιβιώσει», είπε, προειδοποιώντας ότι σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι σε μια «πόλη του φόβου, της φυγής και των κηδειών».

Η Ίνγκραμ περιέγραψε τα νοσοκομεία που βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης, με μόνο πέντε μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών και θερμοκοιτίδες να λειτουργούν με διπλή χωρητικότητα. Τα ιατρεία υποσιτισμού είναι υπερφορτωμένα, είπε, με τα παιδιά να υποτροπιάζουν μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη θεραπεία, καθώς τα τρόφιμα και η βοήθεια παραμένουν μπλοκαρισμένα.

Οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται αντιμέτωποι με λιμό AP Photo/Abdel Kareem Hana

Ανέφερε την ιστορία της Νέσμα, μιας μητέρας, της οποίας η δύο χρονών κόρη της, Τζούρι, πέθανε από λιμοκτονία που προκλήθηκε από το Ισραήλ τον περασμένο μήνα, ενώ η εννιάχρονη κόρη της, η Γιάννα, κρατιέται από τη ζωή.

«Αυτό το αδιανόητο δεν πλησιάζει – είναι ήδη εδώ. Η κλιμάκωση είναι σε πλήρη εξέλιξη», είπε για την εισβολή του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας.

«Το κόστος της αδράνειας θα μετρηθεί στις ζωές των παιδιών που θάβονται κάτω από τα ερείπια, που καταστρέφονται από την πείνα και σιγούνται προτού καν έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν», δήλωσε η Ίνγκραμ.