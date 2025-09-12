Το Ισραήλ καταδικάζει την απόφαση του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό – Το ψήφισμα

Η οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για λύση δύο κρατών. “Πολιτικό τσίρκο”.

Το Ισραήλ απέρριψε σήμερα, Παρασκευή (12/9) τη “δήλωση της Νέας Υόρκης”, που ψηφίστηκε, με συντριπτική πλειοψηφία, από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, μιλώντας για ένα “επαίσχυντο ψήφισμα που ενθαρρύνει τη Χαμάς να συνεχίσει τον πόλεμο”.

“Για άλλη μια φορά, αποδείχθηκε πόσο η Γενική Συνέλευση είναι ένα πολιτικό τσίρκο αποκομμένη από την πραγματικότητα: στις δεκάδες ρήτρες της δήλωσης που εγκρίθηκαν από αυτό το ψήφισμα, δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, Όρεν Μάρμορσταϊν, σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter).

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε λίγο νωρίτερα σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία δήλωση που περιγράφει «χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη πριν από μια συνάντηση ηγετών από όλο τον κόσμο.

Η επτασέλιδη δήλωση είναι το αποτέλεσμα διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ τον Ιούλιο -με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία- σχετικά με την πολύχρονη σύγκρουση.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μποϊκόταραν την εκδήλωση.

Ο Παλαιστίνιος αντιπρόεδρος έκανε λόγο για ένα «σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό της κατοχής», ενώ ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Ριγιάντ Μανσούρ, απάντησε καλώντας το Ισραήλ να «ακούσει τη φωνή της λογικής» και «το μήνυμα που αντήχησε ακαταμάχητα σε αυτή τη Συνέλευση».

Σκοπός της δήλωσης της Νέας Υόρκης είναι να δοθεί νέα πνοή στη λύση δυο κρατών, ισραηλινού και παλαιστινιακού, αποκλείοντας ωστόσο, αναμφίβολα, τη Χαμάς.

Παρότι η κυβέρνηση του Ισραήλ κατακεραυνώνει εδώ και σχεδόν δυο χρόνια το ότι η Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχουν μπορέσει να καταδικάσουν απερίφραστα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της επικράτειάς του, το κείμενο, που καταρτίστηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, το οποίο εγκρίθηκε με 142 ψήφους υπέρ, 10 κατά (συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών) και 12 αποχές, είναι σαφές

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις που διαπράχθηκαν την 7η Οκτωβρίου (2023) από τη Χαμάς εναντίον αμάχων» και «η Χαμάς πρέπει να αφήσει ελεύθερους όλους τους ομήρους» που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει.

Η δήλωση, που ήδη προσυπέγραψαν τον Ιούλιο 17 κράτη, συμπεριλαμβανομένων αραβικών χωρών, κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους συνόδου του ΟΗΕ για τη λύση των δυο κρατών, προχωρά ένα βήμα παραπέρα. Στο πλαίσιο του τερματισμού στη Λωρίδα της Γάζας «η Χαμάς θα πρέπει να πάψει να ασκεί την εξουσία της στη Λωρίδα της Γάζας και να παραδώσει τον οπλισμό της στην Παλαιστινιακή Αρχή, με την υποστήριξη και τη συνεργασία της διεθνούς κοινότητας», στο πλαίσιο προσπάθειας να επιτευχθεί η ίδρυση «κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης».

«Μαζί, χαράσσουμε μια μη αναστρέψιμη πορεία προς την ειρήνη», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με ανάρτηση στο X, αντιδρώντας στην ψήφιση της δήλωσης της Νέας Υόρκης.

Ένα μήνυμα που δεν κατάφερε να πείσει ούτε το Ισραήλ ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αυτή η μονόπλευρη δήλωση δεν θα μείνει στη μνήμη ως ένα βήμα προς την ειρήνη, αλλά ως μια ακόμη κούφια χειρονομία που αποδυναμώνει την αξιοπιστία της Συνέλευσης», δήλωσε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον λίγο πριν την ψηφοφορία.

To κείμενο του Ψηφίσματος:

“Η Γενική Συνέλευση,

Υπενθυμίζοντας το Ψήφισμα της ES-10/24 της 18ης Σεπτεμβρίου 2024, με το οποίο αποφάσισε να συγκαλέσει, κατά την εβδομηκοστή ένατη σύνοδό της, διεθνή διάσκεψη υπό την αιγίδα της Συνέλευσης για την εφαρμογή των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν το παλαιστινιακό ζήτημα και τη λύση των δύο κρατών, με σκοπό την επίτευξη δίκαιης, διαρκούς και συνολικής ειρήνης στη Μέση Ανατολή,

Υπενθυμίζοντας επίσης το Ψήφισμα της 79/81 της 3ης Δεκεμβρίου 2024, με το οποίο υιοθέτησε τις μεθοδολογίες για τη Διεθνή Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Ειρηνική Διευθέτηση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών, η οποία συνήλθε από 28 έως 30 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, και αποφάσισε να υιοθετήσει ένα έγγραφο αποτελεσμάτων με προσανατολισμό στη δράση, προκειμένου να χαράξει επειγόντως έναν μη αναστρέψιμο δρόμο προς την ειρηνική διευθέτηση του παλαιστινιακού ζητήματος και την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών,

Υπενθυμίζοντας περαιτέρω το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 79/573 B της 5ης Σεπτεμβρίου 2025 να συνεχίσει τη Διεθνή Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Ειρηνική Διευθέτηση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών:

(α) Εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη της προς τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία για την εκπλήρωση των ευθυνών τους ως Συμπροέδρων της Διεθνούς Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου για την Ειρηνική Διευθέτηση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών, και για τη σύνταξη, σε συνεργασία με τους Συμπροέδρους των ομάδων εργασίας, βάσει διαβουλεύσεων με όλα τα συμμετέχοντα κράτη, της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης για την Ειρηνική Διευθέτηση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών·

(β) Εγκρίνει τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για την Ειρηνική Διευθέτηση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών, η οποία υποβλήθηκε από τους Συμπροέδρους της Διάσκεψης και τους Συμπροέδρους των ομάδων εργασίας στη Διάσκεψη”.