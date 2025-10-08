Το Ισραήλ χαρακτηρίζει “ανώφελη” την υπουργική σύνοδο για τη Γάζα

“Ανώφελη” χαρακτηρίζει το Ισραήλ την πρωτοβουλία της Γαλλίας για τη σύγκληση υπουργικής συνόδου για τη μεταπολεμική Γάζα.

Την ενόχληση του Ισραήλ, που κατήγγειλε «μια απόπειρα διεθνοποίησης» του πολέμου στη Γάζα, προκάλεσε η πρωτοβουλία της Γαλλίας να συγκαλέσει υπουργική σύνοδο αύριο στο Παρίσι, με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών και αραβικών χωρών, προκειμένου να συζητηθούν «οι όροι της συλλογικής δέσμευσης» για τη μεταπολεμική Λωρίδα της Γάζας.

Η σύνοδος εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχειας της πρωτοβουλίας Γαλλίας και Σαουδικής Αραβίας για τη λύση των δύο κρατών, ανέφεραν γαλλικές διπλωματικές πηγές, εξηγώντας ότι θα συζητηθούν «οι κυριότερες παράμετροι», όπως η ασφάλεια, η διακυβέρνηση και η ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα μετά τον πόλεμο.

Όμως για τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, «η νέα πρωτοβουλία της γαλλικής κυβέρνησης, σε μια τόσο ευαίσθητη χρονική στιγμή των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ ελ Σέιχ, είναι ανώφελη και επιζήμια», όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Διαπραγματεύσεις διεξάγονται αυτήν την εβδομάδα στην Αίγυπτο με στόχο την κατάπαυση του πυρός στον θύλακα που σπαράσσεται εδώ και δύο χρόνια από τον πόλεμο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών πέντε ευρωπαϊκών χωρών (Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία), πέντε αραβικών (Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Κατάρ), καθώς και εκείνοι του Καναδά και της Τουρκίας, σκοπεύουν να εκφράσουν «τη στήριξή τους» σε αυτές τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Συμπτωματικά ή όχι, λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του Ισραηλινού υπουργού, ματαιώθηκε η συμμετοχή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επισήμως για τεχνικούς λόγους.

Για τους Ισραηλινούς, η αυριανή σύνοδος είναι «άλλη μια προσπάθεια του Μακρόν να στρέψει την προσοχή μακριά από τα εσωτερικά προβλήματά του, σε βάρος του Ισραήλ», υποστήριξε ο Σάαρ, αναφερόμενος στη νέα πολιτική κρίση στην οποία βυθίστηκε η Γαλλία μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, τη Δευτέρα. «Φυσικά, οι συμμετέχοντες μπορούν να αναφερθούν στα θέματα που επιθυμούν, όμως καμία συμφωνία για τη Γάζα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συγκατάθεση του Ισραήλ. Τίποτα δεν θα αποφασιστεί για το Ισραήλ χωρίς το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θα δεχτεί τη διεθνοποίηση της σύγκρουσης» πρόσθεσε ο Ισραηλινός υπουργός.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενοχλήθηκε ιδίως από την πρόσκληση που απευθύνθηκε σε κυβερνήσεις που θεωρούνται «ανοιχτά εχθρικές προς το Ισραήλ», όπως εκείνη του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ανέφερε.

Ο Ιταλός ομόλογός του Αντόνιο Ταγιάνι έκρινε από την πλευρά του ότι η αυριανή ημέρα «θα είναι σημαντική».

«Η χώρα μας είναι έτοιμη να συμμετάσχει στη μεταπολεμική πολιτική διαδικασία για την ανοικοδόμηση και την επανένωση της Παλαιστίνης» είπε μια ιταλική διπλωματική πηγή.