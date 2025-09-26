Το μήνυμα του Τραμπ στις εγκύους

O Αμερικανός πρόεδρος δείχνει να μην υποχωρεί αλλά να εμμένει στις διαστρεβλωμένες πεποιθήσεις του για τη χρήση παρακεταμόλης από εγκύους.

Στον απόηχο των αντιδράσεων που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί σύνδεσης της χρήσης παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με την εμφάνιση αυτισμού στα παιδιά, ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει να μην υποχωρεί αλλά να εμμένει στις διαστρεβλωμένες πεποιθήσεις του. Γεγονός που αποδεικνύεται από την ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο, απευθυνόμενος στις εγκύους, θέλοντας να τους δώσει «συμβουλές» για την υγεία τους…

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ έγραψε:

«Έγκυες γυναίκες, μην χρησιμοποιείτε Tylenol (παρακεταμόλη) εκτός αν είναι απολύτως αναγκαίο. Μην δίνετε Tylenol στο μικρό παιδί σας για κανέναν λόγο. Διαχωρίστε το εμβόλιο MMR σε τρεις εντελώς ξεχωριστές δόσεις (όχι σε συνδυασμό!), κάντε το εμβόλιο της ανεμευλογιάς ξεχωριστά, κάντε το εμβόλιο για ηπατίτιδα B σε ηλικία 12 ετών ή μεγαλύτερη, και, το σημαντικότερο, κάντε τα εμβόλια σε 5 ξεχωριστές ιατρικές επισκέψεις!»

Δείτε την ανάρτηση του Τραμπ:

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Δευτέρα άφησε άναυδους ξανά τους επιστήμονες συνδέοντας τον αυτισμό με τη λήψη ακεταμινοφαίνης (παρακεταμόλη) κατά την εγκυμοσύνη, χωρίς την παραμικρή επιστημονική τεκμηρίωση.

«Σύμφωνα με μια φήμη –και δεν ξέρω αν ισχύει– δεν έχουν παρακεταμόλη στην Κούβα επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν παρακεταμόλη. Λοιπόν, δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», είπε ο Τραμπ. Έφερε επίσης ως παράδειγμα την αδελφότητα των Amish που απορρίπτει τις καινοτομίες και τα τεχνολογικά επιτεύγματα. «Πάρτε για παράδειγμα τους Amish. Δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», συνέχισε ο Aμερικανός πρόεδρος.

Οι δηλώσεις του Τραμπ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην ιατρική και επιστημονική κοινότητα διεθνώς. Οι ισχυρισμοί του προέδρου των ΗΠΑ χαρακτηρίστηκαν αβάσιμοι και παραπλανητικοί από ειδικούς, ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έσπευσε να παρέμβει, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει επιστημονική σύνδεση ανάμεσα στην παρακεταμόλη και τον αυτισμό.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στη χρήση της παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη χρήση της παρακεταμόλης. Επαναλαμβάνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με τη μικρότερη δυνατή συχνότητα.