ΠΟΥ και ΕΜΑ διαψεύδουν τις θεωρίες Τραμπ για την παρακεταμόλη

Ο ΠΟΥ και ο ΕΜΑ αποσαφηνίζουν πως η χρήση παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι ασφαλής, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς Τραμπ – Κένεντι.

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεων της επιστημονικής κοινότητας για τις θεωρίες συνωμοσίας για αυτισμό και παρακεταμόλη.

Το μεσημέρι της Τρίτης (23/9), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στην χρήση της παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την χρήση της παρακεταμόλης.

Ο EMA επαναλαμβάνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης στην χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή συχνότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

Τους ισχυρισμούς Τραμπ – Κένεντι διαψεύδει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με εκπρόσωπό του να δηλώνει πως τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση.

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση, δήλωσε ο Ταρίκ Γιασέρεβιτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.

«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση», πρόσθεσε.

Απάντηση από την παρασκευάστρια του Tylenol

«Η παρακεταμόλη είναι η πιο ασφαλής επιλογή αναλγητικού για τις εγκύους, όταν χρειάζεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους και χωρίς αυτήν, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν επικίνδυνες επιλογές: να υπομείνουν καταστάσεις όπως ο πυρετός που είναι δυνητικά επιβλαβείς τόσο για τη μητέρα όσο και για το μωρό, ή να χρησιμοποιήσουν πιο ριψοκίνδυνες εναλλακτικές. Η ανεξάρτητη, έγκυρη επιστήμη δείχνει ξεκάθαρα ότι η λήψη ακεταμινοφαίνης δεν προκαλεί αυτισμό. Ανησυχούμε βαθιά για τον κίνδυνο για την υγεία που αυτό θέτει για τις μέλλουσες μητέρες και τους γονείς» ανακοίνωσε η Kenvue, η εταιρεία παρασκευής του Tylenol.

Επιστήμονες λένε ότι η πιο σοβαρή έρευνα που έχει γίνει δεν συνδέει τον αυτισμό με τη χρήση ακεταμινοφαίνης κατά την εγκυμοσύνη. «Οι πιο ορθά ελεγμένες μελέτες είναι λιγότερο πιθανό να εντοπίζουν έστω και ένα μικρό ρίσκο», λέει η Χέλεν Τάγκερ – Φλάσμπεργκ, ψυχολόγος που μελετά τον αυτισμό στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης στη Μασαχουσέτη. «Και ακόμα και τότε, μιλάμε για ελάχιστη συσχέτιση… Δεν πιστεύουμε ότι η χρήση παρακεταμόλης συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στην πρόκληση αυτισμού».

Η εξέταση του κατά πόσο υπάρχει σύνδεση μεταξύ του φαρμάκου και του αυτισμού είναι δύσκολη υπόθεση, αναφέρει ο Βίκτορ Αλκβιστ, επιδημιολόγος στο Ινστιτούτο «Karolinska» στη Στοκχόλμη και ένας από τους συντάκτες μιας μελέτης που ίσως να είναι και η μεγαλύτερη που έχει γίνει πάνω στο θέμα. Το εν λόγω φάρμακο είναι διαθέσιμο στα ράφια, αλλά πολλές περιπτώσεις χρήσης δεν καταγράφονται σε ιατρικές βάσεις δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές βασίζονται σε προσωπικές αναφορές, οι οποίες μπορεί να είναι αναξιόπιστες.

Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, δε, αποτελούν οι λεγόμενοι συγχυτικοί παράγοντες. Η κατάσταση της υγείας των γυναικών που παίρνουν παρακεταμόλη κατά την εγκυμοσύνη είναι συνήθως χειρότερη συγκριτικά με αυτήν εκείνων που δεν παίρνουν, ίσως επειδή είχαν κάποια μόλυνση ή κάποια υποκείμενη πάθηση. Συνεπώς, οποιαδήποτε σχέση φαίνεται να υπάρχει μεταξύ της παρακεταμόλης και του αυτισμού μπορεί να εξηγείται από άλλους παράγοντες παρά από το ίδιο το φάρμακο.