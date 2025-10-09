Το ΝΑΤΟ εξετάζει ένοπλη απάντηση στον υβριδικό πόλεμο του Πούτιν

Όλο και περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τους Financial Times, συζητούν μια πιο δυναμική απάντηση στις προκλήσεις του Πούτιν. Τι περιλαμβάνουν οι κινήσεις που εξετάζουν.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ συζητούν μια πιο δυναμική απάντηση στις ολοένα και πιο προκλητικές ενέργειες του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη ένοπλων drones κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία, καθώς και τη χαλάρωση των περιορισμών για τους πιλότους ώστε να μπορούν να ανοίγουν πυρ κατά ρωσικών αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι σύμμαχοι αναζητούν πλέον τρόπους μέσω των οποίων θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος που έχει για τη Μόσχα ο «υβριδικός πόλεμος» που είναι σε εξέλιξη.

Τις σχετικές συζητήσεις ξεκίνησαν τα κράτη της “πρώτης γραμμής”, που συνορεύουν με τη Ρωσία, με τη στήριξη της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά πλέον έχουν επεκταθεί σε ευρύτερη ομάδα εντός της 32μελούς συμμαχίας.

Αναφορικά με τις προτάσεις που συζητούνται, σε αυτές περιλαμβάνονται: ο εξοπλισμός των drones επιτήρησης που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών για τις στρατιωτικές κινήσεις της Ρωσίας, η έγκριση για τους πιλότους -που περιπολούν τα ανατολικά σύνορα- να καταρρίπτουν ρωσικές απειλές και η διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων του ΝΑΤΟ στα σύνορα με τη Ρωσία, ιδίως σε πιο απομακρυσμένα και απροστάτευτα σημεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ανοίγει πυρ σε ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν συμμαχικά εδάφη.

Η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ήρθε μετά από μια σειρά ρωσικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης άμεσης σύγκρουσης μεταξύ αεροπλάνων του ΝΑΤΟ και ρωσικών drones από την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Εκτός από το επεισόδιο στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ρωσικά drones έχουν εισέλθει και στη Ρουμανία, ενώ μαχητικά MiG παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

Παράλληλα, δεκάδες μη αναγνωρισμένα drones προκάλεσαν μεγάλες αναστάτωση σε αεροδρόμια στο Βέλγιο, τη Δανία και τη Γερμανία, με κάποιους αξιωματούχους να τα αποδίδουν στην ίδια υβριδική πολεμική τακτική της Μόσχας, που περιλαμβάνει και κυβερνοεπιθέσεις και απόπειρες σαμποτάζ.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι εργάζεται «κάθε μέρα» με τους συμμάχους για να εξασφαλίσει ότι «έχουμε καλύτερες επιλογές για τον ασύμμετρο και υβριδικό πόλεμο». Τόνισε ότι είναι ζωτικής σημασίας «να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν αρκετά σκαλοπάτια στην κλίμακα της κλιμάκωσης».

Δύο από τους νατοϊκούς αξιωματούχους που μίλησαν στους FT δήλωσαν ότι ένα βασικό ζήτημα είναι η απλοποίηση των κανόνων εμπλοκής κατά μήκος του ανατολικού μετώπου. Κάποιες χώρες απαιτούν οπτική επιβεβαίωση πριν ανοίξουν πυρ οι πιλότοι, ενώ άλλες επιτρέπουν τη χρήση πυρών με βάση δεδομένα από ραντάρ ή την εκτιμώμενη απειλή από την κατεύθυνση ή την ταχύτητα του αντικειμένου.

Κάποιες χώρες ζητούν πιο επιθετική στάση του ΝΑΤΟ για λόγους αποτροπής, ενώ άλλες προτείνουν μια πιο συντηρητική προσέγγιση, λόγω του κινδύνου άμεσης σύγκρουσης με μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία.

«Υπάρχουν ενεργές συζητήσεις για αυτά τα ζητήματα, για το πώς μπορούμε να απαντήσουμε πιο αποτελεσματικά στη Ρωσία», δήλωσε ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο.

Το ΝΑΤΟ πραγματοποίησε δύο έκτακτες συνεδριάσεις τον περασμένο μήνα, εξαιτίας των περιστατικών στην Πολωνία και την Εσθονία, και ξεκίνησε την επιχείρηση Eastern Sentry — αποστολή για την ενίσχυση της αεράμυνας των κρατών πρώτης γραμμής.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ούτε υποχρέωση να συμφωνηθεί κάποια αλλαγή στη στάση του ΝΑΤΟ, και οποιαδήποτε μετατόπιση ενδέχεται να μην ανακοινωθεί δημόσια, προειδοποιούν όλοι οι αξιωματούχοι.

Οι συζητήσεις στο ΝΑΤΟ συμπίπτουν με την προετοιμασία της ΕΕ να λάβει τα δικά της μέτρα ως απάντηση στις ρωσικές προκλήσεις.

Αυτά περιλαμβάνουν τον περιορισμό της μετακίνησης Ρώσων διπλωματών εντός Ευρώπης — καθώς οι υπηρεσίες πληροφοριών υποψιάζονται ότι διενεργούν κατασκοπεία και σαμποτάζ σε χώρες όπου δεν είναι διαπιστευμένοι — και τη χρήση χρηματοδότησης της ΕΕ για την εγκατάσταση αμυντικών συστημάτων κατά drones.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τετάρτη: «Πρόκειται για μια σκόπιμη και στοχευμένη εκστρατεία “γκρίζας ζώνης” κατά της Ευρώπης. Και η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει». «Η Ρωσία θέλει να σπείρει τη διχόνοια. Πρέπει να απαντήσουμε με ενότητα», δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Δεν πρέπει μόνο να αντιδρούμε, πρέπει να αποτρέπουμε. Γιατί αν διστάσουμε να δράσουμε, η γκρίζα ζώνη θα επεκταθεί».