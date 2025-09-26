Το όνομα του Ίλον Μασκ σε αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν

Στο ημερήσιο πρόγραμμα του Έπσταϊν ήταν γραμμένο το όνομα του Ίλον Μασκ, καθώς ο δισεκατομμυριούχος φαίνεται πως σκόπευε να επισκεφτεί το ιδιωτικό νησί του.

Το όνομα του Έλον Μασκ εμφανίστηκε σε αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, με αναφορά στο ενδεχόμενο ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου να είχε επισκεφθεί το νησί του.

Ο πρίγκιπας Άντριου, αναφέρεται επίσης ως επιβάτης στο ιδιωτικό τζετ του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, σε έγγραφα που δημοσιοποίησαν Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ.

Τα έγγραφα δείχνουν τον Μασκ ως πιθανό επισκέπτη στο νησί του Έπσταϊν, Little St James, στις 6 Δεκεμβρίου 2014 – έξι χρόνια μετά την καταδίκη του τελευταίου για σεξουαλικά αδικήματα.

Το όνομά του εμφανίζεται σε κάτι που φαίνεται να είναι το ημερήσιο πρόγραμμα του Έπσταϊν, με την καταχώριση:

«Υπενθύμιση: Έλον Μασκ στο νησί 6 Δεκ. (ισχύει ακόμη;)»

Τον Ιούνιο, ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ υπήρχε επίσης σε αρχεία που σχετίζονταν με τον χρηματιστή και υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του απέκρυπτε πληροφορίες για τη σχέση του Αμερικανού προέδρου με τον Έπσταϊν.

Δεν παρουσίασε καμία απόδειξη για τον ισχυρισμό, τον οποίο έκανε στο X (Twitter) και αργότερα φαίνεται να διέγραψε τις αναρτήσεις.

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης τον πρίγκιπα Άντριου ως επιβάτη σε πτήση του τζετ του Έπσταϊν από το Τίτερμπορο του Νιου Τζέρσεϊ προς το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, στις 12 Μαΐου 2000.

Αναφέρεται μαζί με τον Έπσταϊν, τη σύντροφό του τότε Γκιλάν Μάξγουελ (που σήμερα είναι καταδικασμένη για trafficing) και δύο ακόμα ονόματα που αποκρύπτονται.

Ο δούκας αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία.

Εκτός από τον Μασκ και τον δούκα, τα αρχεία δείχνουν ότι ο Έπσταϊν είχε επαφές και με τον συνιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, τον ιδρυτή του PayPal Πίτερ Τιλ και τον Στιβ Μπάνον, ο οποίος ήταν επικεφαλής στρατηγικής του Τραμπ στην πρώτη του θητεία.