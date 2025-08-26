Το πολιτικό χάος στη Γαλλία οδηγεί σε αναταραχή την οικονομία

Η αβεβαιότητα γύρω από την ψήφο εμπιστοσύνης και τον κίνδυνο πτώσης της κυβέρνησης Μπαϊρού έφερε ισχυρές απώλειες σε μετοχές και ομόλογα, με τις τράπεζες στο επίκεντρο.

Η προοπτική κατάρρευσης της γαλλικής κυβέρνησης μειοψηφίας προκάλεσε ισχυρό κύμα πωλήσεων σε μετοχές και ομόλογα, επαναφέροντας τους πολιτικούς κινδύνους της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Τρία μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν ότι δεν θα στηρίξουν την ψήφο εμπιστοσύνης που προγραμμάτισε για τις 8 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, με αντικείμενο το σχέδιό του για δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό.

Αν ο Μπαϊρού χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση, η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα έχει τότε τρεις επιλογές: να ορίσει νέο πρωθυπουργό, να διατηρήσει τον Μπαϊρού επικεφαλής υπηρεσιακής κυβέρνησης ή να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Ο δείκτης CAC40 υποχώρησε πάνω από 2%, στο χαμηλότερο επίπεδο τριών εβδομάδων, με τις μετοχές των τραπεζικών κολοσσών BNP Paribas και Société Générale να καταγράφουν απώλειες άνω του 6% η καθεμία. Οι μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσαν πτώση σχεδόν 3%.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, η απόδοση των 10ετών γαλλικών ομολόγων ανέβηκε στιγμιαία στο 3,53% -το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο- προτού σταθεροποιηθεί στο 3,50%. Η διαφορά (spread) μεταξύ γαλλικών και γερμανικών ομολόγων διευρύνθηκε στις 79 μονάδες βάσης, την υψηλότερη από τον Απρίλιο.

Ο κίνδυνος πολιτικής αστάθειας και η Λεπέν

«Φαίνεται πως ο Μπαϊρού δύσκολα θα παραμείνει στη θέση του. Αν χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, ο Μακρόν θα έχει περιορισμένα περιθώρια ελιγμών χωρίς να προσφύγει σε εκλογές», σχολίασε ο Μαρκ Ντάουντινγκ, επικεφαλής επενδύσεων της BlueBay.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η προοπτική ανόδου του κόμματος Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν σε ενδεχόμενες εκλογές «θα επιβαρύνει περαιτέρω τα γαλλικά ομόλογα».

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρντ, προσπάθησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες, δηλώνοντας ότι «σίγουρα δεν θεωρεί δεδομένη» την πτώση της κυβέρνησης τον Σεπτέμβριο.

Προειδοποίησε ωστόσο ότι, αν η Γαλλία δεν καταφέρει να βελτιώσει τη δημοσιονομική της θέση, υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Οι τραπεζικές μετοχές ήταν εκείνες που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα. Το κόστος ασφάλισης έναντι χρεοκοπίας (CDS) για τη Société Générale έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, ενώ για τη BNP Paribas στο υψηλότερο από τον Ιούλιο.

«Τα υψηλότερα spreads στα κρατικά ομόλογα συνήθως μεταφράζονται σε αυξημένο κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες, πιέζοντας τα περιθώρια κέρδους», εξήγησε ο Γιόχαν Σολτς, αναλυτής της Morningstar.

Η Γαλλία προσπαθεί να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα, το οποίο έφτασε το 5,8% του ΑΕΠ το 2023 – σχεδόν διπλάσιο από το ανώτατο όριο του 3% που θέτει η ΕΕ.

Αναλυτές τονίζουν ότι η περίοδος κατάρτισης προϋπολογισμού σε όλη την Ευρώπη αναζωπυρώνει τις ανησυχίες, καθώς πολλά κράτη –μεταξύ αυτών και η Γαλλία και η Βρετανία– αδυνατούν ή δεν θέλουν να περιορίσουν τις δαπάνες τους.