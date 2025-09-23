Το Χονγκ Κονγκ “κλείνει” εν όψει του υπερτυφώνα Ραγκάσα

Σχολεία και επιχειρήσεις κλείνουν και πτήσεις αναστέλλονται έως την Πέμπτη στο Χονγκ Κονγκ εν αναμονή του υπερτυφώνα Ραγκάσα. Καταστροφικό το πέρασμα από Φιλιππίνες και Κίνα.

Σχολεία και επιχειρήσεις έκλεισαν σήμερα στο Χονγκ Κονγκ ενόψει του υπερτυφώνα Ραγκάσα, του ισχυρότερου τροπικού κυκλώνα από τις αρχές του έτους, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους ενώ οι περισσότερες επιβατικές πτήσεις αναμένεται να ανασταλούν έως την Πέμπτη.

Οι κάτοικοι έσπευδαν σε σούπερ μάρκετ, αδειάζοντας σχεδόν τα ράφια, με τους καταναλωτές να προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες από τα απαραίτητα καθώς φοβούνται ότι τα καταστήματα μπορεί να μείνουν κλειστά για δύο ημέρες.

Υαλοπίνακες σε σπίτια και επιχειρήσεις είχαν καλυφθεί με κολλητική ταινία, με τους κατοίκους να ελπίζουν ότι η κίνηση αυτή θα βοηθήσει να περιοριστούν τα προβλήματα από τυχόν σπασμένα γυαλιά.

Ταινίες έχουν τοποθετηθεί στις τζαμαρίες καταστημάτων στο Χονγκ Κονγκ 2025 Chan Long Hei/AP Photo

Ο Ραγκάσα, με ανέμους κατηγορίας τυφώνα που αναμένεται να φθάσουν τα 220 χλμ/ώρα, αποτελεί “σοβαρή απειλή για την ακτή της Γκουανγκντόνγκ“, ανακοίνωσε το Παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ, αναφερόμενο στην κινεζική επαρχία που βρίσκεται δίπλα στο χρηματοπιστωτικό κέντρο.

Ο Ραγκάσα θα διατηρήσει την ισχύ του υπερτυφώνα καθώς πλησιάζει την ακτή της Γκουανγκντόνγκ και ενώ επηρεάζει το Χονγκ Κονγκ, την ηπειρωτική Κίνα και την Ταϊβάν αφού σάρωσε χθες, Δευτέρα, τις βόρειες Φιλιππίνες.

Ζημιές στο οδικό δίκτυο λόγω του τυφώνα Ragasa στο Uyugan, στην επαρχία Batanes, στο βόρειο τμήμα των Φιλιππίνων 2025 Justine Mark Pillie Fajardo/AP Photo

Αναμένεται να φθάσει στις ακτές της Γκουανγκντόνγκ από αύριο, Τετάρτη, το μεσημέρι έως αργά το απόγευμα. Οι αρχές στην Γκουάνγκντόνγκ έχουν ήδη απομακρύνει πάνω από 370.000 ανθρώπους από τα σπίτια τους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Το πέρασμα του τυφώνα Ραγκάσα στην Ταϊπέι της Ταϊβάν 2025 Chiang Ying-ying/AP Photo

Το Χονγκ Κονγκ εξέδωσε προειδοποίηση για τυφώνα κατηγορίας 8, την τρίτη υψηλότερη βαθμίδα στις 2:20 μ.μ. (τοπική ώρα, 09:20 ώρα Ελλάδας), καλώντας τις επιχειρήσεις να κλείσουν και αναστέλλοντας τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ήδη έχουν δημιουργηθεί προβλήματα σε περισσότερες από 700 πτήσεις, μεταξύ άλλων στο γειτονικό Μακάο και την Ταϊβάν.

Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν γρήγορα αργότερα σήμερα και το Παρατηρητήριο δήλωσε ότι θα αξιολογήσει εάν θα εκδώσει προειδοποίηση υψηλότερης βαθμίδας αργά σήμερα ή νωρίς αύριο.

Το Παρατηρητήριο προειδοποίησε επίσης για άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αντίστοιχη με αυτές που παρατηρήθηκαν κατά τον τυφώνα Χάτο το 2017 και τον τυφώνα Μανγκούτ το 2018, όταν προκλήθηκαν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ύψος των υδάτων αναμένεται να αυξηθεί περίπου κατά δύο μέτρα κατά μήκος των παράκτιων περιοχών του Χονγκ Κονγκ ενώ σε κάποιες περιοχές το μέγιστο ύψος των υδάτων μπορεί να φθάσει τα 4 με 5 μέτρα, δήλωσε το Παρατηρητήριο, καλώντας του κατοίκους να λάβουν προληπτικά μέτρα.

Οι τοπικές αρχές διένειμαν στους κατοίκους σάκους με άμμο για την προστασία των σπιτιών σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ θα παραμείνει ανοικτό, καθώς πέρυσι άλλαξε την πολιτική του, γεγονός που του επιτρέπει να συνεχίζει τις συναλλαγές ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Αδεια ράφια σε σούπερ μάρκετ εν αναμονή του τυφώνα Ragasa στο Σενζέν της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ στη νότια Κίνα 2025 Olivia Zhang/AP Photo

Όταν ο τυφώνας Ραγκάσα έφθασε χθες στην ισχυρότερη φάση του, οι μέγιστοι άνεμοι κοντά στο “μάτι του τυφώνα” ξεπέρασαν τα 260 χλμ/ώρα, καθιστώντας τον την ισχυρότερη καταιγίδα κατηγορίας 5 για το 2025. Έκτοτε υποβαθμίστηκε, αλλά μπορεί και πάλι να προκαλέσει χάος στην πυκνοκατοικημένες παράκτιες περιοχές της Κίνας ως τυφώνας κατηγορίας 4.

Οι κινεζικές αρχές έχουν ενεργοποιήσει αντιπλημμυρικά μέτρα σε πολλές νότιες επαρχίες, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχοπτώσεις από σήμερα το βράδυ.

Σε πάνω από 10 πόλεις στην Γκουανγκντόνγκ, εταιρίες και σχολεία έχουν κλείσει ενώ έχουν ανασταλεί οι συγκοινωνίες λόγω των προειδοποιήσεων για καταιγίδες και άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Οι κάτοικοι στο Μάκαο, στο μεγαλύτερο κέντρο τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, επίσης ανέμεναν το πέρασμα του τυφώνα. Όλα τα καζίνο θα μείνουν κλειστά από τις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) όταν στην πρώην πορτογαλική αποικία η προειδοποίηση για τυφώνα αναβαθμιστεί στην κατηγορία 8.

Στην Ταϊβάν, το ύψος της βροχής έφθασε τα 60 εκ. στις ορεινές ανατολικές περιοχές και 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τα προβλήματα στις συγκοινωνίες συνεχίστηκαν σήμερα για δεύτερη ημέρα με 273 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί.