Τουρκία: Νέα παράνομη NAVTEX - Βγάζει το "Τσεσμέ" στο Αιγαίο

Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις, αφού, μαζί με το μπαράζ υπερπτήσεων και παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου δεσμεύει και περιοχές του Αιγαίου.

Λίγες ημέρες μετά την παράνομη NAVTEX και την αποστολή του Γιουνούς στο τρίγωνο Άη Στράτη - Λέσβου - Χίου, η Άγκυρα εξέδωσε νέα -επίσης παράνομη- NAVTEX για υδρογραφικές έρευνες του σκάφους "Τσεσμέ" σε δυο περιοχές στο κέντρο του Αιγαίου δυτικά του 25ου μεσημβρινού μεταξύ Σκύρου, Άη Στράτη και Λέσβου.

Οι έρευνες θα διεξαχθούν από σήμερα, Σάββατο μέχρι τις 14 Ιουνίου.

Η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0538/22 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 27-05-2022 23:22)

TURNHOS N/W : 0538/22

AEGEAN SEA

1. HYDROGRAPHIC SURVEY, BY TCG ÇEŞME BETWEEN 28 MAY-14 JUN 22 IN AREAS BOUNDED BY;

AREA 1

38 55.93 N - 025 24.97 E

39 03.93 N - 025 41.97 E

39 14.93 N - 025 37.97 E

39 22.93 N - 025 14.97 E

39 08.93 N - 025 07.97 E

AREA 2

38 53.93 N - 024 51.97 E

38 59.93 N - 025 09.97 E

39 19.93 N - 024 57.97 E

39 13.93 N - 024 39.97 E

WIDE BERTH REQUESTED.

