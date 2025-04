Τραμπ για δασμούς: “Κρατάτε γερά, αυτό δεν θα είναι εύκολο” – Οι διεθνείς αντιδράσεις

Μετά την επιβολή των πρώτων δασμών, παρά τις ραγδαίες οικονομικές επιπτώσεις παγκοσμίως, ο Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος, προτρέποντας τους Αμερικανούς πολίτες να “κρατήσουν γερά”.

«Κρατάτε γερά», είπε προς τους Αμερικανούς πολίτες ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έναρξη ισχύος των επιπλέον δασμών 10% που επέβαλε ο ίδιος σε μεγάλο μέρος των προϊόντων που εισάγονται στις ΗΠΑ από σχεδόν όλο τον κόσμο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναγνωρίζει ότι αυτό «δεν θα είναι κάτι εύκολο» μπροστά στους κινδύνους πληθωρισμού.

Αυτό το καθολικό κατώτατο όριο του 10%, εκτός από τους τελωνειακούς δασμούς που υφίστανται ήδη, αποτελούν ένα σοκ για το παγκόσμιο εμπόριο, με τους κλωδυνισμούς να αναμένεται να μεγαλώσουν μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Αυτή είναι μια οικονομική επανάσταση και θα κερδίσουμε», έγραψε με κεφαλαία γράμματα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social, λέγοντας προς τους συμπατριώτες του «Κρατάτε γερά, αυτό δεν θα είναι εύκολο», υποσχόμενος ωστόσο ότι «το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ιστορικό».

Οι νέοι δασμοί Τραμπ σόκαραν την παγκόσμια οικονομία και χρηματαγορές παγκοσμίως έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες. Μόνο στην Γουόλ Στριτ, τις τελευταίες δύο μέρες εξανεμίστηκαν 6 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Dow Jones Market Data. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) Τζερόμ Πάουελ παρουσίασε με μελανά χρώματα τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας μετά τους νέους δασμούς και στις οικονομικές επιπτώσεις αυτών συμπεριλαμβάνονται υψηλότερος πληθωρισμός, επιβράδυνση της ανάπτυξης και μεγαλύτερη ανεργία.

Οι επτά μεγαλύτερες εταιρείες του αμερικανικού Χρηματιστηρίου καταγράφουν απώλειες ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με τις μετοχές τους να υποχωρούν από 6% έως και 16% σε διάστημα μόλις δύο ημερών. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί ήταν τα πρώτα θύματα των δασμών του Τραμπ, με τη χρηματιστηριακή αξία της Apple να πέφτει κάτω από το όριο των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και την Tesla του Μασκ και την Alphabet με την Google να χάνουν το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου.

Από τους δασμούς που μπαίνουν σήμερα σε ισχύ εξαιρούνται κάποια προϊόντα – όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο χρυσός, ο χαλκός, το ασήμι, το παλλάδιο, η ξυλεία για κατασκευές, οι ημιαγωγοί, τα φαρμακευτικά προϊόντα και ορυκτά που δεν υπάρχουν στις ΗΠΑ – προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες.

Lauren Petracca/AP Photo

Οι νέοι δασμοί δεν αφορούν επίσης τον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα εισαγόμενα αυτοκίνητα στα οποία έχουν ήδη επιβληθεί δασμοί 25%. Ο λογαριασμός θα είναι ακόμη μεγαλύτερος από τις 9 Απριλίου για τις χώρες που εξάγουν περισσότερα προϊόντα στις ΗΠΑ από όσα εισάγουν από αυτή. Οι δασμοί για τις εισαγωγές από την Κίνα θα φτάσουν το 54%, για αυτές από την ΕΕ το 20%, για το Βιετνάμ το 46% και για την Ιαπωνία το 24%..

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο που παρουσίασε την Παρασκευή η αμερικανική κυβέρνηση, οι νέοι δασμοί αφορούν περίπου 80 χώρες και περιοχές, περιλαμβανομένων των 27 χωρών μελών της ΕΕ.

Και ο Καναδάς και το Μεξικό, που υπόκεινται σε άλλο καθεστώς, πληρώνουν ήδη ένα τίμημα από τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο Αμερικανός πρόεδρος από τότε που ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του.

Παγκόσμιες αντιδράσεις στους πρώτους δασμούς του Τραμπ

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, σχολιάζει ειρωνικά ότι ο Τραμπ δεν επέβαλε δασμούς στον Πούτιν αλλά σε ένα μικρό νησί κατοικούμενο από πιγκουίνους, ενώ αναδεικνύει τις επιπτώσεις των δασμών για το μέσο Αμερικανό καταναλωτή. «Υπολογίζεται ότι η μέση αμερικανική οικογένεια θα πληρώνει 5.000 δολάρια περισσότερα το χρόνο λόγω αυτών των δασμών» πρόσθεσε.

Κιρ Στάρμερ και Εμανουέλ Μακρόν μοιράστηκαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις που προκαλεί η επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού. «Συμφώνησαν ότι ένας εμπορικός πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός, αλλά τίποτα δεν πρέπει να είναι εκτός τραπέζης», ανέφερε η ανακοίνωση η Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι υπουργοί Οικονομίας της Ιταλίας και της Ισπανίας ζητούν από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αποφύγουν μια «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ έπειτα από τους δασμούς που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Εξακολουθούμε να απευθύνουμε έκκληση για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων», δήλωσε σήμερα ο Κάρλος Κουέρπο, υπουργός Οικονομίας της Ισπανίας, ενώ σε ανάλογο πνεύμα αυτοσυγκράτησης, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας, Τζιανκάρλο Τζορτζέτι, ζήτησε από τους Ευρωπαίους ομολόγους του να μην πατήσουν «το κουμπί του πανικού» (“panic button”).

«Πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο και να αποφύγουμε μια πολιτική αντιποίνων που θα ήταν επιζήμια για όλους και κυρίως για εμάς», δήλωσε ο Τζορτζέτι από το βήμα οικονομικού συνεδρίου (του «the Outlook for the Economy and Finance 2025» του ομίλου European House – Ambrosetti) που έλαβε χώρα κοντά στη λίμνη Κόμο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ωστόσο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε επικρίνει μεν τους αμερικανικούς δασμούς ως «λάθος», υπογραμμίζοντας ωστόσο παράλληλα ότι η Ρώμη θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να αποτρέψει έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Το Πεκίνο, αφότου ανταπάντησε με δασμούς ύψους 35% στις αμερικανικές εισαγωγές, διαμήνυσε με νόημα ότι «η αγορά μίλησε» και κάλεσε την Ουάσινγκτον σε «διαβουλεύσεις επί ίσοις όροις». «Η Κίνα το χειρίστηκε λάθος, πανικοβλήθηκαν. Το μόνο πράγμα που δεν έπρεπε να κάνουν» σχολίασε ο Τραμπ.

Ψυχραιμία συνιστά ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ: «Οι αμερικανικοί δασμοί στα αυτοκίνητα είναι σκληροί. Είναι σκληρό αλλά είναι μια μεγάλη ευκαιρία για αυτή την εταιρεία, για αυτή την χώρα».

Το ενδεχόμενο να μεταφέρει μέρος της παραγωγής της στις Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζει η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Nissan, κάτι που θα συνιστούσε πλήρη συμμόρφωση με τις επιδιώξεις Τραμπ.