Τραμπ και Πούτιν αποφασίζουν για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία

Η επικείμενη ιστορική συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου ενισχύει τις ανησυχίες για λύση ερήμην του Κιέβου και σενάρια παραχώρησης εδαφών στη Ρωσία.

Στη σκιά ενός πολέμου που “αιμορραγεί” την Ευρώπη, η Αλάσκα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, που σίγουρα θα μνημονεύεται από τους ιστορικούς του μέλλοντος.

Οι δύο ηγέτες θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, μακριά από τα χαρακώματα, αλλά με το μέλλον της Ουκρανίας να αιωρείται σαν άλυτο αίνιγμα. Ανάμεσα σε διπλωματικά χαμόγελα και σκληρούς υπολογισμούς, το ερώτημα παραμένει: θα γραφτεί εδώ η αρχή του τέλους ή ένα ακόμη κεφάλαιο αβεβαιότητας;

Φυσικά, η επιλογή της Αλάσκας για τις συνομιλίες αυτές, δεν είναι τυχαία. Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μάικ Ντάνλιβι, εξηγεί τη στρατηγική σημασία της περιοχής, χαρακτηρίζοντάς την «το πιο στρατηγικό σημείο στον κόσμο».

«Με μόλις δύο μίλια (3,2 χλμ.) να χωρίζουν τη Ρωσία από την Αλάσκα, κανένα άλλο μέρος δεν παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο στην εθνική μας άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια και την ηγεσία στον Αρκτικό», σημειώνει.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο TASS πως «Ρωσία και ΗΠΑ είναι γείτονες, μοιραζόμενοι σύνορα. Είναι απολύτως λογικό η αντιπροσωπεία μας να πετάξει πάνω από το στενό Μπέρινγκ».

Ανησυχία για “συμφωνία χωρίς την Ουκρανία”

Η προοπτική μιας συνάντησης Τραμπ – Πούτιν χωρίς την παρουσία της Ουκρανίας προκαλεί ανησυχία στο Κίεβο και σε πολλούς Ευρωπαίους συμμάχους.

Παρά το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες η ρητορική του Τραμπ για τη Ρωσία έχει σκληρύνει, η Ουκρανία δεν έχει δει συγκεκριμένες πράξεις να ακολουθούν. Η προθεσμία που είχε θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος για κατάπαυση του πυρός από τη Ρωσία, αλλιώς νέες κυρώσεις, παρήλθε χωρίς συνέπειες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Τραμπ παραμένει ανοιχτός στο ενδεχόμενο η Ουκρανία να παραχωρήσει μέρος της επικράτειάς της με αντάλλαγμα κατάπαυση πυρός – πρόταση που ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει ότι παραβιάζει το Σύνταγμα της χώρας και θα επιβράβευε τη ρωσική εισβολή.

“Ειρήνη ναι, αλλά όχι με κάθε τίμημα”

Παρότι ο Ζελένσκι αποφεύγει να επικρίνει άμεσα τον Τραμπ, οι αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν ότι απορρίπτει κάθε ιδέα παραχώρησης εδαφών.

Στο πεδίο, στρατιώτες και πολίτες δηλώνουν κουρασμένοι από τις συνεχείς μάχες και τις επιθέσεις με drones και πυραύλους, αλλά δεν επιθυμούν μια συμφωνία που θα τους επιβληθεί χωρίς τη δική τους φωνή.

Μέχρι στιγμής, το τραπέζι των διαπραγματεύσεων περιλαμβάνει μόνο Τραμπ και Πούτιν. Ωστόσο, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε στο CBS News ότι ο σχεδιασμός παραμένει «ρευστός» και δεν αποκλείεται ο Ζελένσκι να συμμετάσχει με κάποιον τρόπο.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει πως ο Τραμπ είναι ανοιχτός να συναντήσει και τους δύο ηγέτες. Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε την Παρασκευή ότι μπορεί να ξεκινήσει με διμερή συνάντηση με τον Πούτιν, αλλά «υπάρχει πιθανότητα» να οργανωθεί και τριμερής με τον Ουκρανό πρόεδρο.