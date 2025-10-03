Τραμπ προς Χαμάς: “Τελευταία ευκαιρία μέχρι την Κυριακή, αλλιώς κόλαση”

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο για τη Γάζα έως την Κυριακή (5/10), αλλιώς “θα ξεσπάσει κόλαση”.

Τελεσίγραφο προς τη Χαμάς να δεχθεί το σχέδιο για τη Γάζα έως τις 18:00 την Κυριακή (ώρα Ουάσιγκτον) απευθύνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλιώς, αν το αρνηθεί, «θα ξεσπάσει μια κόλαση, όπως κανείς δεν έχει ξαναδεί».

«Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς μέχρι την Κυριακή το απόγευμα στις 6 μ.μ., ώρα Ουάσιγκτον», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Όλες οι χώρες έχουν υπογράψει! Αν δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία τελευταίας ευκαιρίας, θα ξεσπάσει μια κόλαση, όπως δεν έχει ξαναδεί κανείς, εναντίον της Χαμάς», πρόσθεσε.

Μάλιστα, απηύθυνε έκκληση στους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας και τους προέτρεψε να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα σημεία.

Πάντως, η Χαμάς φαίνεται πως αναμένεται να απαντήσει «θετικά» στην πρόταση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ωστόσο, πρόκειται να υποβάλλει μια σειρά τροπολογιών πάνω στην πρόταση, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το The Times of Israel.

Πρόσθεσε δε, πως η απάντηση της Χαμάς θα μπορούσε να δοθεί εντός των επόμενων ωρών. Πιο συγκεκριμένα, Άραβες μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες με ηγέτες της Χαμάς στην Ντόχα σχετικά με το σχέδιο, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τη Δευτέρα και ο Νετανιάχου, έχει ήδη αποδεχθεί.

Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες της Χαμάς, πρόκειται να στοχεύσουν στην άμβλυνση ορισμένων όρων της πρότασης που ο Νετανιάχου συμπλήρωσε την τελευταία στιγμή σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Σε δημοσίευμα του το Bloomberg αποκάλυψε πως οι αραβικές χώρες του Κόλπου φαίνεται να επιμένουν στην εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, ανεξαρτήτως με το αν η Χαμάς το αποδεχτεί ή όχι.