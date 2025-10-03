The Times of Israel: Η Χαμάς θα απαντήσει “θετικά” στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, αλλά ζητά αλλαγές

Δημοσίευμα του Ισραηλινού μέσου ενημέρωσης αναφέρει πως η Χαμάς θα απαντήσει “θετικά” στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αλλά θα ζητήσει να γίνουν αλλαγές.

Η Χαμάς θα απαντήσει «θετικά» στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, υποβάλλοντας παράλληλα μια σειρά τροποποιήσεων, δήλωσε πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων στην Times of Israel την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι η απάντηση μπορεί να δοθεί μέσα σε λίγες ώρες.

Η πηγή ανέφερε στο ισραηλινό ενημερωτικό μέσο ότι Άραβες μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία είχαν εποικοδομητικές συνομιλίες με ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα για το σχέδιο, το οποίο ο Τραμπ παρουσίασε τη Δευτέρα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχτηκε την πρόταση, ενώ αραβικές χώρες εξήραν τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αλλαγές που ζητά η Χαμάς στοχεύουν στην άμβλυνση ορισμένων όρων της πρότασης που είχε προσθέσει ο Νετανιάχου την τελευταία στιγμή, σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής τρομοκρατικής ομάδας.

Η πρόταση των ΗΠΑ απαιτεί από τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατά μέσα σε 72 ώρες, να αφοπλιστεί και να μην έχει καμία μελλοντική εμπλοκή στη διακυβέρνηση της Γάζας. Θα τερμάτιζε επίσης τον πόλεμο και θα οδηγούσε στη σταδιακή αποχώρηση του IDF από τη Γάζα, ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα αποσύρονται σταδιακά, για να αντικατασταθούν από μια διεθνή δύναμη. Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δίνει στη Χαμάς τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει και ότι υπάρχει ελάχιστο περιθώριο για πρόσθετες διαπραγματεύσεις.

Δεν είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ θα δεχθούν να συζητήσουν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Χαμάς, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είχε αρνηθεί να το πράξει την τελευταία φορά που η οργάνωση απάντησε με ένα «ναι, αλλά», σχολιάζει το Times of Israel. Ο κορυφαίος συνεργάτης του Τραμπ είχε τότε ανακαλέσει τους Αμερικανούς διαπραγματευτές από τη Ντόχα και το Ισραήλ ακολούθησε το ίδιο.

Ωστόσο, η Χαμάς φαίνεται να έχει την υποστήριξη των Αράβων μεσολαβητών, Αιγύπτου και Κατάρ, οι ηγέτες των οποίων τις τελευταίες ημέρες δήλωσαν ότι κάποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στην πρόταση των ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Γαλλίας κάλεσαν ξεχωριστά την Πέμπτη τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει το τέλος της σχεδόν εικοσαετούς κυριαρχίας της στη Γάζα.

«Η Χαμάς φέρει πολύ βαριά ευθύνη για την καταστροφή που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι», δήλωσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο AFP στη Σαουδική Αραβία. «Έχει ηττηθεί. Πρέπει να το αποδεχθεί και να παραδοθεί».

“Αν η Χαμάς αρνηθεί, τότε θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα”

Ανταλλαγή ομήρων - κρατουμένων μεταξύ Χαμάς - Ισραήλ (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Το BBC μετέδωσε την Πέμπτη ότι ο de facto ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας υπέδειξε σε μεσολαβητές ότι αντιτίθεται στο σχέδιο Τραμπ. Σύμφωνα με την ανώνυμη αναφορά, ο Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, ο οποίος προηγουμένως διοικούσε την Ταξιαρχία της Πόλης της Γάζας, πιστεύει ότι το σχέδιο είχε σχεδιαστεί για να εξαλείψει τη Χαμάς. Ως εκ τούτου, είναι έτοιμος να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ισραήλ.

Το ρεπορτάζ του BBC μεταδόθηκε αφότου ανώτατος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Associated Press την Τετάρτη ότι ορισμένα σημεία της πρότασης είναι απαράδεκτα και πρέπει να τροποποιηθούν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Είπε ότι η επίσημη απάντηση θα δοθεί μόνο μετά από διαβουλεύσεις με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις. Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις τρέχουσες συνομιλίες, ο αξιωματούχος είπε ότι η Χαμάς είχε μεταφέρει τις ανησυχίες της στο Κατάρ και την Αίγυπτο.

Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσε στο Times of Israel ότι το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής σε προηγούμενες συνομιλίες εκεχειρίας, βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ για να τροποποιηθούν τμήματα του σχεδίου. Ένας Άραβας διπλωμάτης από μία από τις χώρες-μεσολαβητές είπε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Times of Israel ότι η Αίγυπτος και το Κατάρ ήταν δυσαρεστημένοι με τις αλλαγές που οι ΗΠΑ επέτρεψαν στον Νετανιάχου να κάνει τις ημέρες πριν από την παρουσίαση του σχεδίου τη Δευτέρα.

«Υπάρχουν πολλά κενά που πρέπει να καλυφθούν. Χρειαζόμαστε περισσότερες συζητήσεις για το πώς θα εφαρμοστεί, ειδικά σε δύο σημαντικά ζητήματα — τη διακυβέρνηση και τις ρυθμίσεις ασφαλείας», δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπάντρ Αμπντελάτι σε δηλώσεις του στο Παρίσι την Πέμπτη. «Υποστηρίζουμε το σχέδιο Τραμπ και το όραμα για τον τερματισμό του πολέμου και πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά».

Ο Αμπντελάτι είπε ότι το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία εργάζονται για να πείσουν τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση θα κλιμακωθεί εάν η παλαιστινιακή οργάνωση το απορρίψει.

«Αν η Χαμάς αρνηθεί, ξέρετε, τότε θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και φυσικά, θα υπάρξει περισσότερη κλιμάκωση. Γι’ αυτό καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες ώστε να καταστεί εφικτή η εφαρμογή αυτού του σχεδίου και να εξασφαλίσουμε την έγκριση της Χαμάς», είπε.

Ο Αμπντελάτι άσκησε δριμεία κριτική στο Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας την κατηγορία του ότι διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα, κατηγορία που το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά. Όμως τόνισε επίσης ότι η Χαμάς πρέπει να καταλάβει πως «δεν έχει κανένα ρόλο στην επόμενη μέρα» μετά τον πόλεμο.

«Αυτή είναι μια πλήρης συμφωνία μεταξύ μας, ως Αράβων, ως Μουσουλμάνων, και ακόμη και μεταξύ των ίδιων των μελών της Χαμάς», είπε ο Αιγύπτιος διπλωμάτης. «Καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι δεν έχουν κανέναν ρόλο για την επόμενη μέρα, και αυτό είναι γεγονός».

Το Κατάρ παραμένει επίσης σε διάλογο για το σχέδιο. Την Τετάρτη, ο Εμίρης Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ για το σχέδιο, στην οποία ο εμίρης επανέλαβε την υποστήριξη του Κατάρ στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι οι χώρες που στηρίζουν το σχέδιο μπορούν να φτάσουν σε μια δίκαιη διευθέτηση που θα εγγυάται την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα και θα προστατεύει τα παλαιστινιακά δικαιώματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κατάρ.