Τραγωδία στη Μαυριτανία: 69 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από ανατροπή πλοιαρίου

Τουλάχιστον 69 μετανάστες νεκροί μετά την ανατροπή σκάφους στα ανοικτά των ακτών της Μαυριτανίας. Έρευνες για τους αγνοούμενους.

Τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται μετά το ναυάγιο πλοιαρίου ανοιχτά της Μαυριτανίας, σύμφωνα με την ακτοφυλακή της βορειοδυτικής αφρικανικής χώρας.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 17 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό όσων βρίσκονταν στο ξύλινο κανό που κατευθυνόταν προς τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων, το σκάφος είχε αποπλεύσει από τη Γκάμπια έξι ημέρες πριν το δυστύχημα της Τρίτης, μεταφέροντας περίπου 160 ανθρώπους, κυρίως υπηκόους Γκάμπιας και Σενεγάλης.

Το επικίνδυνο ταξίδι μέσω του Ατλαντικού έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μια όλο και πιο συχνή διαδρομή για Αφρικανούς μετανάστες που επιχειρούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Σχεδόν 47.000 άνθρωποι έφτασαν πέρυσι στις Κανάριους Νήσους, ενώ η ισπανική ΜΚΟ Caminando Fronteras εκτιμά ότι περισσότεροι από 9.000 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους. Σύμφωνα με πηγές της ακτοφυλακής που επικαλείται το ισπανικό πρακτορείο EFE, οι έρευνες συνεχίζονται στη θαλάσσια περιοχή περίπου 60 χλμ. βόρεια της πρωτεύουσας Νουακσότ, με τα σωστικά συνεργεία να ετοιμάζονται να καταδυθούν για να ελέγξουν το βυθισμένο σκάφος.

Όπως ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της ακτοφυλακής στο AFP, το ναυάγιο προκλήθηκε όταν οι μετανάστες είδαν τα φώτα μιας παραθαλάσσιας πόλης το βράδυ της Τρίτης και μετακινήθηκαν όλοι προς τη μία πλευρά, με αποτέλεσμα την ανατροπή του πλοιαρίου.

Η εκπρόσωπος της Caminando Fronteras, Έλεν Μαλένο, κάλεσε τις αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες, χαρακτηρίζοντας το δυστύχημα “μία από τις πιο σημαντικές τραγωδίες του καλοκαιριού“.

Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις ασφαλείας της Μαυριτανίας κατηγορούνται ότι κακομεταχειρίζονται συστηματικά μετανάστες από άλλες αφρικανικές χώρες. Έκθεση της Human Rights Watch υποστηρίζει ότι οι παραβιάσεις έχουν ενταθεί μετά τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισπανία, που αποσκοπεί στον περιορισμό των επικίνδυνων θαλάσσιων διελεύσεων προς τις Κανάριες Νήσους.