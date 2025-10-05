Τραμπ: Αυτός είναι ο χάρτης με το σχέδιο απόσυρσης του Ισραήλ – “Φεύγουν” αλλά… μένουν στο 70%

Το Ισραήλ “αποδέχτηκε την αρχική γραμμή απόσυρσης των δυνάμεών του” εντός της Γάζας. Ο χάρτης που δημοσίευσε ο Τραμπ. Στην Αίγυπτο οι διαπραγματευτές για την επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου, στην πλατφόρμα Truth Social ότι το Ισραήλ «αποδέχτηκε την αρχική γραμμή απόσυρσης» των δυνάμεών του στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έπειτα από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή απόσυρσης που δείξαμε στη Χαμάς» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδεύοντας το μήνυμα με έναν χάρτη που εικονίζει, με κίτρινο χρώμα, αυτή τη «γραμμή» που βρίσκεται στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, σε απόσταση 1,5-3,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

«Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει (σ.σ. ότι αποδέχεται αυτή τη γραμμή) η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί αμέσως σε ισχύ και θα αρχίσει η ανταλλαγή των ομήρων και των κρατουμένων και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση της αποχώρησης η οποία θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 3.000 ΕΤΩΝ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό και, ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ!», πρόσθεσε.

Η «αρχική γραμμή απόσυρσης» που επικαλείται ο Τραμπ, σύμφωνα με τον χάρτη, δείχνει κατά προσέγγιση, τις γραμμές ελέγχου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας πριν από τη μεγάλη επίθεση στην πόλη της Γάζας, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο μήνα. Εκείνη την περίοδο, οι IDF κατείχαν περίπου το 70% του εδάφους του θύλακα.

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τους Times of Israel, ότι οι IDF θα συνεχίσουν την παρουσία τους στη νότια Ράφα και στη Χαν Γιουνίς της Γάζας και σε μεγάλα τμήματα του βόρειου τμήματος της Λωρίδας, μαζί με τις νεκρές ζώνες σε άλλα τμήματα της επικράτειας.

«Τώρα ή ποτέ»

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε φωτογραφία από τη μαζική συγκέντρωση στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ, εντείνοντας τις πιέσεις για αποδοχή του σχεδίου του.

Σε αυτή απεικονίζεται από ψηλά το πλήθος να κρατά ένα μεγάλο πανό με το μήνυμα: «τώρα ή ποτέ».

Στην Αίγυπτο οι τελικές διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου Τραμπ

Εντωμεταξύ, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στο Κάιρο καθώς, όπως γνωστοποίησε χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε διάγγελμά του προς τον λαό του Ισραήλ, οι τελικές συζητήσεις των εμπλεκόμενων μερών για το μέλλον της Γάζας θα λάβουν χώρα τις επόμενες ώρες στην Αίγυπτο.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στα Εβραϊκά από την Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου είπε πως το Ισραήλ είναι “στα πρόθυρα μιας μεγάλης επιτυχίας” και αναφέρθηκε στους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα επιστρέψουν “τις επόμενες ημέρες”.

“Ελπίζω ότι, με τη βοήθεια του Θεού, τις επόμενες ημέρες, θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε την επιστροφή όλων των ομήρων — των ζωντανών και των νεκρών, μαζί, με τον Ισραηλινό Στρατό να παραμένει αναπτυγμένος βαθιά στη Γάζα”. Στο πρώτο στάδιο, είπε, όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν και ο Ισραηλινός Στρατός θα αναπτυχθεί σε θέσεις που του επιτρέπουν να συνεχίσει να επιβλέπει τη Γάζα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι πιστεύει πως η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα έχει αναγκάσει τη Χαμάς να αλλάξει τη θέση της σχετικά με την απελευθέρωση των ομήρων. “Αυτό που προκάλεσε την αλλαγή στη θέση της Χαμάς είναι μόνο η στρατιωτική και πολιτική πίεση που ασκήσαμε”, είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι διαπραγματευτές που θα μεταβούν στην Αίγυπτο θα εργαστούν προκειμένου να διαμορφωθεί ένα χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωση των ομήρων σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ. Ο ίδιος τόνισε πως τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να ολοκληρώσουν αυτές τις συνομιλίες “εντός των επόμενων ημερών”.

Στο διάγγελμά του, ανέβασε τους τόνους εξαπολύοντας ευθείες απειλές κατά της Χαμάς προκειμένου να επιτευχθεί ο αφοπλισμός της, ένα ζήτημα για το οποίο η Παλαιστινιακή οργάνωση απέφυγε να πάρει θέση κατά τη χθεσινή απάντησή της. “Αυτό θα συμβεί είτε διπλωματικά, σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, είτε στρατιωτικά — με τα χέρια μας», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, προσθέτοντας: “Αυτό θα επιτευχθεί είτε με τον εύκολο τρόπο είτε με τον δύσκολο, αλλά θα επιτευχθεί”.

Επίσης, ευχαρίστησε τον “αγαπητό φίλο του, Πρόεδρο Τραμπ” για την στρατιωτική υποστήριξη προς το Ισραήλ.

Σε διπλωματικό επίπεδο, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού ηγέτη, Τζάρεντ Κούσνερ, μεταβαίνουν στην Αίγυπτο, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες σχετικά με τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όσα αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ, ομάδα Ισραηλινών διαπραγματευτών, υπό τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, οδεύει κι εκείνη προς την Αίγυπτο, προκειμένου να πάρει μέρος στις συνομιλίες, όπως και αντιπροσωπεία της Χαμάς.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει ένα «διαπαλαιστινιακό διάλογο για την παλαιστινιακή ενότητα και το μέλλον της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί. Ακολούθησε, δε, επιβεβαίωση από το ΥΠΕΞ της Αιγύπτου που κάνει λόγο για συνομιλίες Ισραήλ – Χαμάς τη Δευτέρα.

Τουλάχιστον 57 νεκροί στη Γάζα παρά την έκκληση Τραμπ για παύση των βομβαρδισμών

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά πλήγματα, παρά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσουν αμέσως οι βομβαρδισμοί στον θύλακα, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας.

«Ο απολογισμός των νεκρών από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ανέρχεται σε 57 σήμερα, οι 40 εκ των οποίων στην Πόλη της Γάζας» ανέφερε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος αυτής της υπηρεσίας διάσωσης που υπάγεται στην κυβέρνηση της Χαμάς.

Λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα και της δυσκολίας πρόσβασης στον θύλακα, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές.