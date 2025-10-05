Τραμπ: Αντιμέτωπη με “πλήρη εξάλειψη” η Χαμάς αν δεν παραχωρήσει την εξουσία στη Γάζα

Η Χαμάς αντιμετωπίζει «πλήρη εξολόθρευση» αν αρνηθεί να παραχωρήσει την εξουσία, υποστήριξε ο Τραμπ σε δηλώσεις του στο CNN. Κορυφώνεται η αγωνία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Κάιρο.

Εκπρόσωπος του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα, Κυριακή (5/10), ότι οι Ισραηλινοί διαπραγματευτές θα αναχωρήσουν απόψε για την Αίγυπτο για να συζητήσουν αύριο, Δευτέρα (6/10), με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων.

“Η ομάδα θα αναχωρήσει απόψε με πρόγραμμα να αρχίσει αύριο τις διαπραγματεύσεις”, δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων αφιερωμένης στις εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα, διευκρίνιζοντας ότι πρόκειται για “τεχνικές διαπραγματεύσεις”.

Η εκπρόσωπος δήλωσε ακόμα ότι δεν υφίσταται κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μόνο μια προσωρινή διακοπή ορισμένων βομβαρδισμών. “Ο στρατός μπορεί να συνεχίσει να δρα στη Γάζα για αμυντικούς λόγους”, σημείωσε η Σος Μπεντροσιάν.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε από την πλευρά του ότι η Χαμάς θα βρεθεί αντιμέτωπη με “πλήρη εξολόθρευση”, αν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας.

Όταν ερωτήθηκε εάν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφωνεί με τον τερματισμό των βοβμαρδισμών στη Γάζα και υποστηρίζει το ευρύτερο όραμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ δήλωσε χθες, Σάββατο, στο CNN, «Ναι σχετικά με τον Μπίμπι». Στη συνέντευξη, η οποία μεταδόθηκε σήμερα, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι περιμένει να μάθει σύντομα αν η Χαμάς δεσμεύεται για ειρήνη.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε εξάλλου σήμερα πως ελπίζει ότι μια συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς μπορεί να οριστικοποιηθεί νωρίς αυτή την εβδομάδα, ώστε να επιτραπεί η απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα.

«Διεξάγονται όλες αυτές οι συνομιλίες, ακόμα και την ώρα που σας μιλάω, ελπίζουμε ότι θα οριστικοποιηθεί πολύ γρήγορα, νωρίς αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο Ρούμπιο στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. «Αυτό δεν μπορεί να πάρει εβδομάδες ούτε καν πολλές ημέρες. Θέλουμε να το δούμε να συμβαίνει πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισήμανε επίσης ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη λωρίδα της Γάζας θα πρέπει «να σταματήσουν» ώστε να επιτραπεί η επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Μόλις συμφωνήσετε για τα ζητήματα επιμελητείας, πιστεύω ότι οι Ισραηλινοί και όλος ο κόσμος θα αναγνωρίσουν ότι είναι αδύνατο να απελευθερωθούν όμηροι εν μέσω πληγμάτων, συνεπώς αυτά θα πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο Ρούμπιο στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, υπογραμμίζοντας ότι συμφωνία για τα ζητήματα αυτά πρέπει να επιτευχθεί «πολύ γρήγορα».