Τραμπ: Είμαι έτοιμος για τη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή (07/09) από τον Λευκό Οίκο ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει στη δεύτερη φάση επιβολής κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η επιβολή πρόσθετης οικονομικής πίεσης από την Αμερική και την Ευρώπη θα μπορούσε να ωθήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία.

«Εάν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσουν σε περισσότερες κυρώσεις, σε δευτερογενείς δασμούς στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει πλήρως, και αυτό θα φέρει τον πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο Μπέσεντ στην εκπομπή Meet the Press του NBC.

«Τώρα βρισκόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου: πόσο μπορεί να αντέξει ο ουκρανικός στρατός σε σύγκριση με το πόσο μπορεί να αντέξει η ρωσική οικονομία;» πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει την ολοένα και μεγαλύτερη απογοήτευσή του για τη Μόσχα, μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν τον περασμένο μήνα, ωστόσο μέχρι στιγμής απέφευγε να επιβάλει σκληρότερες κυρώσεις.

Στην ουσία, μέχρι στιγμής, έχει αποφύγει να επιβάλει νέες κυρώσεις σε Ρωσία και Κίνα – έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου. Αντίθετα, αύξησε σημαντικά τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία, η οποία επίσης παραμένει μεγάλος καταναλωτής ρωσικής ενέργειας.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται λίγες ώρες μετά το μεγάλο ρωσικό χτύπημα το βράδυ στο Κίεβο. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες εναέριες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, στην οποία επλήγη για πρώτη φορά κυβερνητικό κτίριο.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η συνοικία όπου βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο είχε μείνει σχετικά αλώβητη από τα ρωσικά πλήγματα εναντίον της πρωτεύουσας.

Τη νύχτα η Ρωσία εκτόξευσε 810 drones και 13 πυραύλους. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία λέει ότι αναχαίτισε 747 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 4 πυραύλους. Αυτής ήταν η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από την αρχή του πολέμου.

Εκτός της πρωτεύουσας, χτυπήθηκαν και άλλες περιοχές. Συνολικά, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον άλλα δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές, τοπικές συγκρούσεις.

Στην πρωτεύουσα, υπέστησαν ζημιές πολλές πολυκατοικίες. Τα θύματα ήταν μια νεαρή γυναίκα και ο γιος της, ηλικίας μόλις δύο μηνών, ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.