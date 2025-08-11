Τραμπ: Επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες και Ζελένσκι την Τετάρτη

Λίγο πριν την συνάντησή του με τον Πούτιν, ο Τραμπ αναμένεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχουν τηλεδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, πριν από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση.

Ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, Τζ. Ντι. Βανς, θα συμμετάσχει επίσης στην κλήση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 3 μ.μ. ώρα Βερολίνου, όπως ανέφερε με email ο επικεφαλής εκπρόσωπος του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, Στέφαν Κορνήλιος.

Ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, καθώς και την Κριμαία, την οποία οι δυνάμεις του προσάρτησαν παράνομα το 2014, ως προϋπόθεση για εκεχειρία και για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για οριστικό τέλος του πολέμου.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η κυβέρνησή του δεν θα παραχωρήσει εδάφη για να τερματίσει τον πόλεμο, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν να στηρίζουν την κυριαρχία της Ουκρανίας.