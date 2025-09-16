Τσάρλι Κερκ και Έπσταϊν, τα δύο “αγκάθια” για τον διευθυντή του FBI

Ο διευθυντής του FBI βρίσκεται υπό έντονη κριτική στη Γερουσία για τη διαχείριση της έρευνας της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ και την υπόθεση Έπσταϊν.

Eνώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας των ΗΠΑ βρέθηκε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ. Εκεί, κλήθηκε να απαντήσει σε σφοδρές ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της έρευνας για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και την απόφαση να μην δημοσιοποιηθούν τα αρχεία έρευνας που σχετίζονται με τον κατηγορούμενο για εμπορία ανθρώπων, Τζέφρι Έπσταϊν.

Η εμφάνιση του Πατέλ συνέπεσε με την αυξανόμενη κριτική από αντιπάλους του, συμπεριλαμβανομένων και συμμάχων του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι αμφισβήτησαν την ηγεσία του στην πιο σημαντική αμερικανική υπηρεσία επιβολής του νόμου.

Ο Πατέλ υπερασπίστηκε τη θητεία του, αναφέροντας την αύξηση των συλλήψεων για εγκλήματα βίας και κατασχέσεις παράνομων όπλων ως επιτυχίες του FBI υπό την καθοδήγησή του.

«Δεν πάω πουθενά», δήλωσε ο Πατέλ κατά την αρχική του τοποθέτηση, προσθέτοντας ότι επικεντρώνεται στην οικοδόμηση της δημόσιας εμπιστοσύνης και στην ενίσχυση της διαφάνειας.

Ο Πατέλ δέχθηκε έντονη κριτική από νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ, μετά την ανακριβή ανάρτηση του στα social media την περασμένη Τετάρτη, όπου ανακοίνωσε ότι ο υπεύθυνος για τη δολοφονία του Κερκ ήταν υπό κράτηση. Στη συνέχεια, το FBI διευκρίνισε ότι δύο άτομα είχαν ανακριθεί και αφεθεί ελεύθερα.

Ο πραγματικός ύποπτος, 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη, γεγονός που προκάλεσε σύγχυση κατά τη διάρκεια μιας πολιτικά τεταμένης περιόδου στις ΗΠΑ.

«Ο κ. Πατέλ ήταν τόσο ανυπόμονος να πάρει τα εύσημα για τη σύλληψη του δολοφόνου του Κερκ που παραβίασε έναν από τους βασικούς κανόνες της αποτελεσματικής αστυνόμευσης», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ντικ Ντούρμπιν στο ξεκίνημα της ακρόασης.

Υποστήριξη από τον Τραμπ και πολιτική κρίση γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε δημόσια την αντιμετώπιση της υπόθεσης από τον Πατέλ, ενώ ο ίδιος ο Πατέλ αποδίδει τη σύλληψη του υπόπτου στη δημοσιοποίηση εικόνας και βίντεο ασφαλείας. Ο Πατέλ, πιστός στον Τραμπ, έχει προωθήσει τη γραμμή ότι το FBI είχε διαφθαρεί από αντικομματική προκατάληψη κατά του Αμερικανού προέδρου.

Όπως γράφει το Reuters, αναμένονται επίσης ερωτήσεις σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να μην δημοσιοποιήσει επιπλέον υλικά από την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον πλούσιο χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη, που αυτοκτόνησε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση για κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων. Η απόφαση αυτή πυροδότησε πολιτική κρίση, καθώς πολλοί υποστηρικτές του Τραμπ ήλπιζαν σε αποκαλύψεις για άλλους ισχυρούς ανθρώπους με συνδέσεις με τον Έπσταϊν.

Ο Πατέλ αναμένεται να αντιμετωπίσει επίσης ερωτήσεις για την αγωγή τριών πρώην υψηλόβαθμων αξιωματούχων του FBI, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι απολύθηκαν επειδή δεν ήταν επαρκώς πιστοί στον Τραμπ, ισχυριζόμενοι ότι ο Πατέλ επικεντρώθηκε στο προσωπικό του προφίλ στα social media και ότι η δουλειά του εξαρτιόταν από την εκδίωξη αξιωματούχων που είχαν εμπλακεί σε έρευνες για τον Τραμπ.