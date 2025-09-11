Είναι οι ΗΠΑ πιο κοντά από ποτέ σε έναν “εμφύλιο”;

Η πολιτική βία στην κλιμακώνεται στις ΗΠΑ και μαζί της γιγαντώνεται το χάσμα στο εσωτερικό. Μπορεί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ να επηρεάσει την ήδη βαθιά διχασμένη Αμερική;

Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, του συντηρητικού ακτιβιστή και ένθερμου συμμάχου του Ντόνλαντ Τραμπ που σκοτώθηκε το βράδυ της Τετάρτης κατά τη διάρκεια ομιλίας του, εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης, με το FBI να δημοσιεύει φωτογραφίες του φερόμενου δράστη της δολοφονίας, ενώ ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων για όποιον παρέχει σχετικές πληροφορίες.

Παράλληλα, άγνωστα παραμένουν και τα κίνητρά του, αν και αποδίδονται σε όσα διακήρρυτε ο Κερκ. Όποιος κια είναι ο δολοφόνος του, όποιες κι αν είναι οι προθέσεις του, οι συνέπειες είναι απολύτως προβλέψιμες: Η διχασμένη Αμερική θα διχαστεί περαιτέρω. Η πολιτική βία, που ήδη διογκώνεται, θα διογκωθεί περαιτέρω. Η Αμερική θα συνεχίσει να ακολουθεί τον δρόμο προς την καταστροφή της Δημοκρατίας, γράφει σε κείμενό του ο Ιndependent.

Τι άλλαξε από τη δολοφονία του Κένεντι μέχρι σήμερα;

AP Ross D. Franklin

Τα περιστατικά βίας κατά πολιτικών προσωπικοτήτων γίνονται όλο και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ από υποστηρικτές του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Η δεκαετία του 1960 στην Αμερική σημαδεύτηκε από πολιτικές δολοφονίες, από τον Κένεντι μέχρι τον Κινγκ. Περισσότεροι πολιτικοί ηγέτες έχουν δολοφονηθεί στην ιστορία των ΗΠΑ από ότι σε οποιαδήποτε άλλη δημοκρατία. Αλλά τα τελευταία χρόνια, πράξεις θρασύτατης βίας έκαναν όλο και πιο συχνά την εμφάνισή τους. Το 2021, τη χρονιά που οι υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, υπήρξαν περισσότερες από 9.600 καταγεγραμμένες απειλές εναντίον μελών του Κογκρέσου , σύμφωνα με την Αστυνομία του Καπιτωλίου. Την επόμενη χρονιά, ένας άνδρας οπλισμένος με σφυρί επιτέθηκε στον σύζυγο της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, Πολ, στο σπίτι τους στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης κάποιος προσπάθησε να μαχαιρώσει τον υποψήφιο για κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Λι Ζέλντιν. Το 2024, ο ίδιος ο Τραμπ δέχθηκε δύο απόπειρες κατά της ζωής του.

Η βία ανέκαθεν παραμόνευε κάτω από την επιφάνεια μιας χώρας που έχει δει τέσσερις από τους 45 προέδρους της να δολοφονούνται και έναν πέμπτο, τον Ρόναλντ Ρίγκαν, να τραυματίζεται στην απόπειρα. Ωστόσο, οι πολιτικοί ηγέτες και των δύο κομμάτων προειδοποίησαν την Τετάρτη ότι η χώρα οδεύει προς το σκότος και πως πρέπει να υποχωρήσει αν δεν θέλει να βυθιστεί σε αυτό.

Μία σημαντική διαφορά σε σχέση με τις πολιτικές δολοφονίες του παρελθόντος είναι πως παλαιότερα κάθε δολοφονία προέδρου ή δικαστή αντιμετωπιζόταν ως μια συλλογική, εθνική τραγωδία. Ήταν κατανοητό ότι η βία, ανεξαρτήτως του ποιος την διαπράττει, ήταν καταστροφή για το πολιτικό σώμα στο σύνολό του. Πλέον, το συλλογικό πένθος δεν υπάρχει.

Ένα ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα

Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Ήδη, ένα 24ωρο μετά τη δολοφονία του Κερκ και η δημόσια συζήτηση στην Αμερική είναι διχασμένη. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την “ριζοσπαστική αριστερά” για τη δολοφονία και υποσχέθηκε σφοδρότερη καταστολή, λέγοντας ότι η “ρητορική της είναι άμεσα υπεύθυνη για την τρομοκρατία που βλέπουμε στη χώρα μας σήμερα”. Αντίστοιχα, όπως αναφέρει o Ιndependent., το διαδίκτυο γέμισε με σχόλια πανηγυρισμού για τη δολοφονία του Κερκ.

Ακόμα ένα στοιχείο που υποδεικνύει πόσο έντονη είναι η πόλωση που μαστίζει τις ΗΠΑ είναι πως δημοσιογράφοι και δικαστές αποτελούν πλέον “κύριους” στόχους. Πολιτικοί και δικαστές έχουν δεχτεί ακραίες απειλές από την ώρα που ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία. Η πρώην Πρόεδρος της Βουλής της Μινεσότα και ο σύζυγός της δολοφονήθηκαν τον Ιούνιο. Παράλληλαοι Αμερικανοί δικαστές που εκδικάζουν υποθέσεις του Τραμπ δέχονται τακτικά έμμεσες απειλές. Το ότι οι δημοσιογράφοι βρίσκονται στο στόχαστρο είναι κάτι καινούριο. Τον περασμένο μήνα, ο αρχισυντάκτης της New York Times, Τζο Καν, είδε το διαμέσιμά του στη Νέα Υόρκη βανδαλισμένο. Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι η οργανική συνέχεια αυτών των τάσεων. Η επίδραση της βίας στην δημοσιογραφία στις ΗΠΑ θα είναι η ίδια με την επίδραση της βίας σε οποιονδήποτε θεσμό: Θα διαβρώσει τη δυνατότητα να λειτουργήσει, αργά αλλά σταθερά.

‘Οπως επισημαίνει o Ιndependent, η κύρια κρίση στην Αμερική είναι το εάν το πολιτικό σύστημα ή οι πράξεις βίας θα καθορίσουν τελικά το μέλλον της χώρας. Εντωμεταξύ δεν είναι λίγες οι φωνές που καλούν για κοινή λογική και συμπόνια, τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά, αλλά δυστυχώς δεν έχουν πλέον καμία επιρροή. Οι εκκλήσεις για εκδίκηση δυναμώνουν και αυτό είναι το πιο τρομακτικό στοιχείο της τρέχουσας πραγματικότητας των ΗΠΑ.