Τσάρλι Κερκ: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου – Το FBI προσφέρει 100.000 δολάρια για πληροφορίες

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, ενώ ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων για όποιον παρέχει πληροφορίες.

Μία από τις πιο σκοτεινές ημέρες στη σύγχρονη ιστορία της έζησε χθες, Τετάρτη (10/09) η Αμερική, με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, του συντηρητικού ακτιβιστή των ΗΠΑ και στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, την ίδια στιγμή που το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη της δολοφονικής επίθεσης συνεχίζεται.

Και ενώ ο δράστης παραμένει ελεύθερος, το τοπικό γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι δημοσίευσε δύο φωτογραφίες που δείχνουν ένα άτομο με μαύρα γυαλιά ηλίου, καπέλο, μαύρη μακριμάνικη και τζιν.

Ειδικότερα, το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός ατόμου που χαρακτηρίζει «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Αξιωματούχοι του FBI στο γραφείο του Σολτ Λέικ Σίτι δεν διευκρίνισαν ότι το άτομο της φωτογραφίας είναι ο φερόμενος δράστης που πυροβόλησε και σκότωσε τον Κερκ.

This undated image provided by the Federal Bureau of Investigation shows a person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University on Wednesday, Sept. 10, 2025, in Orem, Utah. (Federal Bureau of Investigation via AP)

This undated image provided by the Federal Bureau of Investigation shows a person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University on Wednesday, Sept. 10, 2025, in Orem, Utah. (Federal Bureau of Investigation via AP)

“Ζητάμε τη βοήθεια του κοινού για την ταυτοποίηση αυτού του ατόμου σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ στο Utah Valley University“, αναφέρει η ανάρτηση.

Το FBI προσφέρει 100.000 δολάρια για πληροφορίες για τον δράστη

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών του υπόπτου, το FBI ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων σε όποιον παρέχει πληροφορίες για τον δράστη της δολοφονίας.

Το FBI ανακοίνωσε την αμοιβή μέσω του X, σε ανάρτησή του.

“Το FBI προσφέρει αμοιβή έως 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και σύλληψη του ατόμου ή των ατόμων που ευθύνονται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, στο Utah Valley University στο Orem, Utah. Επικοινωνήστε στο 1-800-CALL-FBI και υποβάλετε φωτογραφίες και βίντεο” έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ενημέρωση του FBI για τον ύποπτο της δολοφονίας του Κερκ

Τα νεότερα στοιχεία όσον αφορά τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα ο ειδικός πράκτορας του FBI, Ρόμπερτ Μπόλς, και ο Επίτροπος του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπόου Μέισον, οι οποίοι αποκάλυψαν πως έχει εντοπιστεί το όπλο της επίθεσης, ένα “ισχυρό, όπλο με χειροκίνητο κλείστρο”, ενώ οι αρχές εξετάζουν επίσης βίντεο στο οποίο φαίνεται ο δράστης.

Οι αρχές εντόπισαν επίσης ένα κατσαβίδι κοντά στο όπλο, που σύμφωνα με τους ερευνητές, χρησιμοποιήθηκε στη χθεσινή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Όσο για το προφίλ του, ο ύποπτος φαίνεται να είναι περίπου στην ηλικία των φοιτητών του Πανεπιστημίου για αυτό και κατάφερε να προσαρμοστεί καλά στο πανεπιστημιακό περιβάλλον, δήλωσε ο Μέισον.

Λίγη ώρα μετά τον πυροβολισμό του Κερκ και ενώ σοκαριστικά βίντεο έχουν ξεκινήσει να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, επικράτησε σύγχυση για το εάν ο δράστης έχει συλληφθεί, με τον διευθυντή της ομοσπονδιακής αστυνομίας Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να διαβεβαιώνει μέσω X πως ύποπτος τελούσε υπό κράτηση. Κατόπιν διευκρίνισε πως το πρόσωπο που συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερο “κατόπιν ανάκρισης”.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Νew Υork Τimes, o 77χρονος Michael Mallinson, λίγες ώρες μετά το περιστατικό, δέχτηκε μία κλήση από την κόρη του, η οποία τον ενημέρωνε πως η φωτογραφία του κυκλοφορεί στα social media, καθώς έχει αναγνωριστεί ως ο δράστης της δολοφονίας.

Χιλιάδες αναρτήσεις που αναπαράγονταν με φρενήρη ρυθμό παρουσίαζαν τον άνδρα ως μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος από τη Γιούτα και ανέφεραν πως είναι ο άνθρωπος που πυροβόλησε και σκότωσε τον Κερκ.

Ωστόσο, απεδείχθη ότι ο 77χρονος συνταξιούχος τραπεζίτης από το Τορόντο, ουδεμία σχέση είχε με το συμβάν, και πιθανότατα η σύγχηση προκλήθηκε λόγω της ομοιότητάς του με έναν συλληφθέντα, ο οποίος κρατήθηκε προσωρινά από τις Αρχές μετά το περιστατικό.

Ο κυβερνήτης στη Γιούτα, ο Σπένσερ Κοξ προτίμησε να μιλήσει για “πρόσωπο ενδιαφέροντος” υπό κράτηση, χρησιμοποιώντας όρο που δεν σημαίνει απαραιτήτως πως επρόκειτο για τον δράστη.

Ο Μπο Μέισον, επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας στη Γιούτα, επέμενε σχεδόν ταυτόχρονα πως ο δράστης της δολοφονίας διαφεύγει τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές του στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε πως ο δράστης δεν έχει καν ταυτοποιηθεί.

Ο επικεφαλής αναλυτής του CNN για θέματα επιβολής του νόμου και πληροφοριών, Τζον Μίλερ, ο σχεδιασμός, η δεξιοτεχνία και η εκτέλεση της επίθεσης ενδέχεται να περιπλέκουν την έρευνα.

Σε συνέντευξή του στην Κέιτλαν Κόλινς ανέφερε ότι οι ελεύθεροι σκοπευτές έχουν μελετηθεί εκτενώς από την κυβέρνηση και συνήθως είναι άτομα που είναι “μεθοδικά, υπομονετικά και αυτόνομα”.

“Αυτός είναι ο τύπος ανθρώπου που θα είχε προγραμματίσει να εισέλθει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου αθόρυβα, να προσπαθήσει να είναι αόρατος, να εκτελέσει την αποστολή του, να πάρει το όπλο μαζί του και να αφήσει ελάχιστα στοιχεία πίσω του, γι’ αυτό πιστεύω ότι έχουν πολύ δύσκολο έργο στην έναρξη αυτής της έρευνας“, δήλωσε.

Αξιωματούχοι δήλωσαν νωρίτερα σήμερα ότι πιστεύουν ότι ο δράστης πυροβόλησε μία φορά ένα άτομο και ότι ήταν ένα στοχευμένο περιστατικό.

Η μία και μοναδική βολή δείχνει ότι “το άτομο δεν είναι αρχάριο στη σκοποβολή“, δήλωσε ο Μίλερ, κάτι που ενδέχεται τελικά να βοηθήσει τις αρχές να φτάσουν στο τέλος της έρευνας.

“Πρόκειται για κάποιον που ήξερε ακριβώς τι έκανε και πιθανόν να είναι γνωστός σε άλλους, κάτι που ίσως δουλεύει προς όφελος των αρχών”, σημείωσε. “Ως άτομο με μεγάλη εμπειρία στη σκοποβολή, δεν ήταν ερασιτέχνης”.