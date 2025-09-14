Βατικανό: Ο πάπας Λέων ΙΔ’ γιορτάζει σήμερα τα 70α γενέθλιά του

Ευχές απ’ όλο τον κόσμο δέχεται σήμερα ο πάπας Λέων ο ΙΔ’, ο οποίος γιορτάζει σήμερα τα εβδομηκοστά γενέθλιά του.

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ’ γιορτάζει σήμερα, Κυριακή (14/9) στο Βατικανό τα εβδομηκοστά του γενέθλια.

Είναι τα πρώτα γενέθλια που γιορτάζει την Αγία Έδρα ενώ πρόκειται και για τον νεότερο ποντίφικα των τελευταίων τριάντα χρόνων, διότι τόσο ο πάπας Βενέδικτος όσο και ο Φραγκίσκος είχαν εκλεγεί « Άγιοι Πατέρες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας» σε μεγαλύτερη ηλικία.

Τα μηνύματα και οι ευχές απ’ όλο τον κόσμο είναι χιλιάδες. Οι πρώτες ευχές που δέχθηκε ο ποντίφικας σήμερα το πρωί ήταν εκείνες των μικρών ασθενών του καθολικού, παιδιατρικού νοσοκομείου της Ρώμης «Μπαμπίνο Τζεζού», οι οποίοι θέλησαν να του εκφράσουν την αγάπη τους με σειρά ζωγραφιών που του αφιέρωσαν.

Αμέσως μετά, ακολούθησε ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος τόνισε ότι «όλος ο ιταλικός λαός βρίσκεται με ιδιαίτερη στοργή στο πλευρό του πάπα Λέοντα». Αναφερόμενος στις ολοένα και αυξανόμενες διεθνείς εντάσεις και στην επείγουσα ανάγκη ειρήνης και δικαιοσύνης ο Ιταλός πρόεδρος πρόσθεσε: «από όλες τις ηπείρους οι άνθρωποι προσβλέπουν με ζωντανή ελπίδα στις δυναμικές εκκλήσεις σας, ώστε να σταματήσει ο πόλεμος και να ακολουθηθεί και πάλι η οδός του διαλόγου για το γενικότερο καλό των λαών».