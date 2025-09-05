Βίντεο: Το Ισραήλ ισοπέδωσε τον Πύργο Μουστάχα στη Γάζα

Το 12οροφο κτήριο με το όνομα “Ο Πύργος Μουστάχα” – που χτύπησαν οι IDF ήταν ένα από τα ψηλότερα στην πόλη της Γάζας.

Πολυώροφο κτήριο, ένα από τα ψηλότερα στην πόλη της Γάζας – το οποίο, όπως ισχυρίστηκε στην ανακοίνωσή του, χρησιμοποιείται από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς – έπληξε ο ισραηλινός στρατός.

«Στο εσωτερικό του κτηρίου, η Χαμάς εγκατέστησε υποδομές προκειμένου να ετοιμάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ισραηλινού στρατού στην περιοχή», σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, στην οποία διευκρινίζεται πως πριν από την επίθεση «ελήφθησαν προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι βλάβες στους αμάχους, κυρίως προηγούμενες προειδοποιήσεις στον πληθυσμό, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, από την επίθεση τραυματίστηκαν αρκετοί άμαχοι που μεταφέρθηκαν στο νοσκομείο αλ Σίφα.