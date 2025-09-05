Γάζα: Συγκλονίζει η ιστορία της 8χρονης Τζάνα – “Μπορεί να πεθάνει οποιαδήποτε στιγμή”

Η 8χρονη Τζάνα Αγιάντ, η οποία υποφέρει από σοβαρή υποσιτισμό, βρίσκεται στα πρόθυρα του θανάτου στη Γάζα. Η οικογένειά της ζητά άμεση ιατρική εκκένωση για να λάβει θεραπεία στο εξωτερικό, ενώ η διαδικασία καθυστερεί εξαιτίας των ισραηλινών ελέγχων.

Η 8χρονη Τζάνα Αγιάντ, είναι ένα από τα παιδιά που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω υποσιτισμού, με την οικογένειά της να ζητά επείγουσα ιατρική εκκένωση από τη Γάζα για να λάβει θεραπεία στο εξωτερικό.

Όπως μεταδίδει σε ρεπορτάζ της η βρετανική εφημερίδα The Guardian, η οικογένειά της περιμένει με αγωνία την έγκριση του Ισραήλ για τη μεταφορά της στην Ιορδανία, αλλά, παρά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από δύο εβδομάδες, η έγκριση ακόμα δεν έχει δοθεί.

Η Τζάνα, εξαιρετικά αδύνατη και καταβεβλημένη, συχνά κλαίει ζητώντας τον πατέρα της, ο οποίος έχει μείνει εκτός Γάζας από την αρχή του πολέμου 23 μήνες πριν. Η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία λόγω σοβαρού υποσιτισμού, ενώ η κατάσταση της έχει εξελιχθεί σε οξέωση, μια επικίνδυνη κατάσταση που προκαλεί υψηλά επίπεδα οξέος στο αίμα, κάτι που οι γιατροί δεν μπορούν να θεραπεύσουν λόγω έλλειψης βασικών υλικών και εξοπλισμού.

«Ο γιατρός μου είπε ευθέως: “Η κατάσταση της κόρης σας είναι σοβαρή. Μπορεί να την χάσετε οποιαδήποτε στιγμή”», είπε η μητέρα της, Νέσμα Αγιάντ, η οποία φοβάται ότι η Τζάνα θα έχει την ίδια μοίρα με την 2χρονη αδελφή της, η οποία πέθανε πριν από δύο μήνες μετά από ξαφνική ασθένεια.

Η Τζάνα, όπως και πάνω από 16.000 άλλοι Παλαιστίνιοι, περιμένει ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό, αλλά η διαδικασία για την έγκριση της εκκένωσης είναι εξαιρετικά αργή και συχνά μπλοκάρεται από την ισραηλινή κυβέρνηση. Σύμφωνα με το COGAT, το στρατιωτικό ισραηλινό γραφείο που χειρίζεται τα ανθρωπιστικά θέματα, δεν έχει ακόμη λάβει αίτημα για την εκκένωση της Τζάνα, ενώ οι γιατροί της λένε ότι η κατάσταση της επιδεινώνεται καθημερινά.

«Η κατάσταση της Τζάνα επιδεινώνεται. Παλεύουμε με τις συνθήκες που έχουμε και προσπαθούμε με ό,τι διαθέτουμε να τη διατηρήσουμε ζωντανή μέχρι να μπορέσει να εκκενωθεί. Χωρίς άμεση μεταφορά, φοβάμαι ότι μπορεί να πεθάνει οποιαδήποτε στιγμή», δήλωσε ο Δρ. Μουσάμπ Φαρουάνα, γιατρός του νοσοκομείου του Κοινωνικού Ιδρύματος Φίλων Ασθενών.

Η μητέρα της, με την αγωνία να χτυπάει κόκκινο, δηλώνει ότι η οικογένειά της δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση για την πορεία της μεταφοράς της Τζάνα, παρότι της έχουν πει ότι η διαδικασία εξελίσσεται θετικά. «Γιατί η περίπτωση της Τζάνα είναι τόσο δύσκολη; Γιατί κανείς δεν μπορεί να την πάρει από τη Γάζα;» αναρωτιέται η Νέσμα Αγιάντ, με τα λόγια της να αντικατοπτρίζουν την απελπισία και την αγανάκτηση μιας μάνας που βλέπει το παιδί της να παλεύει με τον θάνατο χωρίς ελπίδα.