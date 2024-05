Βρετανία: Διαδηλωτής τρόλαρε τον Σούνακ την ώρα που ανακοίνωσε εκλογές

Δυνατή μουσική με το τραγούδι της νίκης του Τόνι Μπλερ το 1997 κάλυψε σχεδόν τον Ρίσι Σούνακ, όταν ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στη Βρετανία.

Μια αναπάντεχη στιγμή γέλιου χάρισε διαδηλωτής σε όσους άκουγαν LIVE το μήνυμα του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ λίγο μετά τις 19:00 (ώρα Ελλάδος), όπου ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στη Βρετανία, για τις 4 Ιουλίου.

Τα λόγια του Ρίσι Σούνακ, ο οποίος μιλούσε υπό καταρρακτώδη βροχή έξω από την Ντάουνιγκ Στριτ, άρχισαν ξαφνικά να καλύπτονται από μουσική, και μάλιστα με συμβολικό περιεχόμενο.

Κι αυτό καθώς ένας διαδηλωτής που βρέθηκε αρκετά κοντά στο σημείο, έπαιζε δυνατά τον ύμνο της νίκης του Τόνι Μπλερ το 1997, με αποτέλεσμα αυτός να ακούγεται πάνω από το Σούνακ και να μεταδίδεται έτσι σε όλο τον κόσμο που περίμενε να μάθει την ημερομηνία προκήρυξης των βρετανικών εκλογών.

Πρόκειται για το τραγούδι Things Can Only Get Better των D:Ream, μια επιλογή που θέλει να δώσει το στίγμα της νίκης των Εργατικών στις επερχόμενες εκλογές.