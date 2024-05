Βρετανία: Πρόωρες εκλογές στις 4 Ιουλίου προκήρυξε ο Σούνακ

Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Ρίσι Σούνακ προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 4 Ιουλίου, ένα μεγάλο πολιτικό στοίχημα για τον ίδιο.

Ο ηγέτης των Τόρις και πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ανακοίνωσε λίγο μετά τις 19:00 (ώρα Ελλάδος) από την Ντάουνιγκ Στριτ την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στη Βρετανία, για τις 4 Ιουλίου.

Ο Ρίσι Σούνακ, υπό σφοδρή βροχόπτωση, ξεκίνησε το διάγγελμά του λέγοντας ότι «η χώρα έχει περάσει τις πιο δύσκολες στιγμές από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μετά τις τελευταίες εκλογές.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η χώρα αντιμετώπισε μια καθοριστική στιγμή». Είπε ότι ως πρωθυπουργός, ποτέ δεν άφησε και δεν θα αφήσει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις πιο σκοτεινές μέρες μόνοι τους καθώς και ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να τους παρέχει την ισχυρότερη δυνατή προστασία.

«Ήρθα στο αξίωμα πάνω απ’ όλα για να αποκαταστήσω την οικονομική σταθερότητα. Η οικονομική σταθερότητα είναι ο θεμέλιος λίθος κάθε μελλοντικής επιτυχίας. Είτε πρόκειται για αύξηση των μισθών και καλές θέσεις εργασίας, είτε για επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες μας, είτε για την άμυνα της χώρας.

Και χάρη στις συλλογικές μας θυσίες και τη σκληρή σας δουλειά, έχουμε επιτύχει δύο σημαντικά ορόσημα για την επίτευξη αυτής της σταθερότητας, δείχνοντας ότι όταν εργαζόμαστε από κοινού όλα είναι δυνατά».

Ο Σούνακ είπε ότι ο βασιλιάς Κάρολος ενέκρινε τη διάλυση του κοινοβουλίου και οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 4 Ιουλίου.

Αφού υπερασπίστηκε την διακυβέρνηση του και έκανε απολογισμό του έργου του αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετώπισε, παρουσίασε τα βελτιωμένα νούμερα του πληθωρισμού και τις ανεργίας δηλώνοντας πως η ερώτηση από εδώ και πέρα είναι ποιον θα εμπιστευόταν οι πολίτες για να συνεχίσει την καλή πορεία που έχει πάρει η βρετανική οικονομία.

Ο Ρίσι Σούνακ Associated Press

Ο Σούνακ είπε ότι στις 5 Ιουλίου -την επομένη των εκλογών- πρωθυπουργός θα είναι είτε αυτός είτε ο Sir Keir Starmer, τον οποίο κατηγόρησε ότι κάνει τα πάντα για να αποκτήσει την εξουσία.

Τις επόμενες εβδομάδες, ο Σούνακ δήλωσε ότι θα παλέψει για κάθε ψήφο. «Θα σας αποδείξω ότι μια συντηρητική κυβέρνηση υπό την ηγεσία μου δεν θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομική μας σταθερότητα».

Πάντως, ήταν δύσκολο κανείς να ακούσει καθαρά την ομιλία του Ρίσι Σούνακ, μια και ακουγόταν στη διαπασών ο προεκλογικός ύμνος των Εργατικών από το 1997, με τίτλο “Things Can Only Get Better”.

Ο Starmer, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Σούνακ ανάρτησε στο Twitter ένα προεκλογικό σποτ γράφοντας μόνο την λέξη «Αλλαγή».

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Πρόκειται για μια αιφνιδιαστική κίνηση της κυβέρνησης, που φέρνει νωρίτερα μια εκλογική αναμέτρηση που αναμενόταν αργότερα μέσα στο έτος, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές φήμες που κυκλοφόρησαν εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, οι Εργατικοί διατηρούν μεγάλο προβάδισμα, περίπου 20 μονάδων, και φέρονται έτοιμοι να αναλάβουν την εξουσία ύστερα από 14 χρόνια κυβέρνησης των Συντηρητικών.

Οι Συντηρητικοί του Σούνακ, παρά το γεγονός ότι προσπαθούν να προβάλουν θετικά τη μείωση του πληθωρισμού και μια αύξηση των αμυντικών δαπανών, δεν έχουν καταφέρει να καταγράψουν δημοσκοπικά κέρδη.

Οι Εργατικοί ανακοίνωσαν σήμερα ότι είναι κάτι παραπάνω από έτοιμοι για εκλογές. «Είμαστε πλήρως έτοιμοι….όποτε ο πρωθυπουργός προκηρύξει εκλογές. Έχουμε μια πλήρως οργανωμένη και επιχειρησιακή προεκλογική εκστρατεία έτοιμη να ξεκινήσει και πιστεύουμε ότι η χώρα φωνάζει” να γίνουν γενικές εκλογές», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ηγέτη των Εργατικών Κιρ Στάρμερ.

Οι ημερομηνίες-σταθμοί των εκλογών

Στον απόηχο της ομιλίας του πρωθυπουργού που επιβεβαίωσε την ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών για τις 4 Ιουλίου, το Sky News, δίνει κάποιες λεπτομέρειες από την Downing Street σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Οι εργασίες της Βουλής των Κοινοτήτων θα ανασταλούν την Παρασκευή 24 Μαΐου.

Την Πέμπτη 30 Μαΐου, το κοινοβούλιο θα διαλυθεί επίσημα. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη του κοινοβουλίου παύουν να είναι μέλη του κοινοβουλίου και γίνονται υποψήφιοι στις εκλογές – ή όχι, αν παραιτούνται.

Η προεκλογική εκστρατεία θα διεξαχθεί έως τις 3 Ιουλίου, μια μέρα πριν την ψηφοφορία.

Την Πέμπτη 4 Ιουλίου, θα διεξαχθούν οι εκλογές και οι κάλπες θα κλείσουν στις 10 το βράδυ.

Μετά την ψηφοφορία, οι νέοι εκλεγμένοι βουλευτές θα μεταβούν στο Λονδίνο για να συνεδριάσουν για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο την Τρίτη 9 Ιουλίου. Εκείνη την ημέρα, θα εκλεγεί ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων και οι βουλευτές θα ορκιστούν.

Η επίσημη “πρώτη” του νέου κοινοβουλίου και η ομιλία του βασιλιά θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17 Ιουλίου.