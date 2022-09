Βρετανία: Παρελθόν γίνεται το "God Save the Queen" - Οι νέοι στίχοι του εθνικού ύμνου

Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' και τον βασιλιά Κάρολο Γ' να βρίσκεται πλέον στον βρετανικό θρόνο, ο εθνικός ύμνος "God Save the Queen" πρόκειται να αλλάξει και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Για 70 χρόνια, οι περισσότεροι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας δεν γνώρισαν ποτέ άλλο μονάρχη ή εθνικό ύμνο.

Ο βρετανικός εθνικός ύμνος χρονολογείται από τον 18ο αιώνα και αρχικά γράφτηκε ως "God Save the King", καθώς βασιλιάς τότε ήταν ο Γεώργιος Β'.

Καθώς όμως γυναίκες μονάρχες καταλάμβαναν την εξουσία, οι στίχοι άλλαξαν, αντικαθιστώντας το "King" με το "Queen" και το "him" με το "her".

Τώρα, για να ταιριάζουν στον βασιλιά Κάρολο Γ', οι στίχοι θα γίνουν ξανά "God Save the King".

Οι νέοι στίχοι του εθνικού ύμνου:

«Ο Θεός είθε να σώζει τον μεγαλόψυχο Βασιλιά (God save our gracious King),

Πολλά χρόνια να ζήσει ο ευγενής μας Βασιλιάς (Long live our noble King),

Ο Θεός να σώζει τον Βασιλιά! (God save the King!)

Στείλε τον νικηφόρο, (Send him victorious),

Ευτυχισμένο και δοξασμένο (Happy and glorious),

Να μας κυβερνά για καιρό (Long to reign over us),

Ο Θεός να σώζει τον Βασιλιά! (God save the King!)»

Λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ Β', ο κόσμος που βρισκόταν έξω από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ άρχισε να τραγουδά το "God Save the King" τιμώντας τον νέο βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου.

