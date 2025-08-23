Βρετανοί Παραολυμπιονίκες γύρισαν την πλάτη τους όταν ακούστηκε ο ύμνος του Ισραήλ

Οι Βρετανοί παραολυμπιονίκες αποφάσισαν να γυρίσουν τα αμαξίδια τους πλάτη στο βάθρο, την ώρα που ακουγόταν ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ, στο πλαίσιο του Nations Cup στην Κολωνία.

Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκαν οι αθλητές της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών με αμαξίδιο της Βρετανίας για να εκφράσουν την εναντίωσή τους στις πρακτικές γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα και την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό.

Λίγο πριν την έναρξη του τρίτου και τελευταίου αγώνα της φάσης των ομίλων στο Nations Cup, που διεξήχθη στην Κολωνία, οι Βρετανοί αθλητές γύρισαν την πλάτη προς το βάθρο και τη σημαία του Ισραήλ, κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας.

Όπως μεταδίδει η Telegraph, οι προπονητές της ομάδας δεν συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια, η οποία προήλθε από πρωτοβουλία των παικτών.

Αντιδράσεις από το Ισραήλ – «Επίθεση στην αξιοπρέπειά μας»

Η κίνηση χαρακτηρίστηκε «προσβολή προς τους αντιπάλους» και «αντίθετη στο πνεύμα του αθλητισμού».

Η Ισραηλινή Παραολυμπιακή Επιτροπή κατέθεσε επίσημη διαμαρτυρία στη Διεθνή Ομοσπονδία Μπάσκετ με Αμαξίδιο, ζητώντας κυρώσεις για παρόμοιες πολιτικές διαμαρτυρίες που απαγορεύονται από τους κανονισμούς.

Ο Ισραηλινός αθλητής Ιλάι Γιάρχι έκανε λόγο για «επίθεση στην αξιοπρέπεια» των συμπαικτών του, τονίζοντας ότι οι Βρετανοί «έφεραν ζητήματα στο γήπεδο που δεν σχετίζονται με τον αθλητισμό, προσβάλλοντας και ταπεινώνοντάς μας». Σύμφωνα με τον ίδιο, κάποιοι από τους Βρετανούς αθλητές προσπάθησαν αργότερα να εξηγήσουν ότι επρόκειτο για διαμαρτυρία υπέρ της ειρήνης, ενώ άλλοι επιχείρησαν να ζητήσουν συγγνώμη – κάτι που οι Ισραηλινοί αρνήθηκαν.

Ο πρόεδρος της Ισραηλινής Παραολυμπιακής Επιτροπής υποστήριξε ότι η στάση των Βρετανών «βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το παραολυμπιακό πνεύμα» και «υπονομεύει όχι μόνο το μπάσκετ με αμαξίδιο, αλλά και τον ίδιο τον ισραηλινό αθλητισμό».

«Σκοπεύουμε να απευθυνθούμε στη Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο και να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας ενάντια σε αυτή την επαίσχυντη συμπεριφορά, απαιτώντας την παρέμβασή της ώστε να διασφαλιστεί ότι ένα τέτοιο περιστατικό δεν θα επαναληφθεί και, εάν συμβεί, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις σε όποιον εισάγει την πολιτική στον αθλητισμό».

Οι αντιδράσεις, δε, δεν περιορίστηκαν στο Ισραήλ. Ο λόρδος Όστιν, πρώην βουλευτής των Εργατικών, έκανε λόγο για «άκρως προσβλητική κίνηση» που «ντροπιάζει τη βρετανική ομάδα», ενώ τόνισε ότι το ζήτημα θέτει υπό αμφισβήτηση ακόμη και τη χρηματοδότησή της από το κράτος, ύψους σχεδόν 5 εκατ. λιρών ενόψει των Παραολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028.

Η ParalympicsGB, που δεν έχει την ευθύνη διοργάνωσης του Nations Cup – το οποίο διεξάγεται υπό τη Διεθνή Ομοσπονδία Μπάσκετ με Αμαξίδιο (IWBF) – εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία υπενθυμίζει στους αθλητές ότι απαγορεύονται οι πολιτικές δηλώσεις και διαμαρτυρίες σε όλα τα επίσημα αθλητικά γεγονότα.

«Ο κανονισμός για το Δικαίωμα στη Διαμαρτυρία αναφέρει ξεκάθαρα ότι δεν επιτρέπονται διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες ή πολιτικές δηλώσεις εντός αγωνιστικού χώρου ή κατά τη διάρκεια επίσημων τελετών, συμπεριλαμβανομένων των απονομών μεταλλίων. Περιμένουμε από όλους τους αθλητές που εκπροσωπούν τη ParalympicsGB να τηρούν αυτόν τον κανόνα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι «οι καταγγελίες αφορούν μια διοργάνωση εκτός Παραολυμπιακών Αγώνων, όπου οι αθλητές αγωνίζονταν υπό την αιγίδα της British Wheelchair Basketball, συνεπώς η ParalympicsGB δεν είχε άμεση εμπλοκή και δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω». Παράλληλα, επισημαίνει πως «σέβεται το δικαίωμα κάθε αθλητή να εκφράζει τις απόψεις του, αλλά πρέπει να υπάρχει ευαισθησία ως προς το πού και πότε αυτό συμβαίνει».

Από την πλευρά της, η Βρετανική Ομοσπονδία Μπάσκετ με Αμαξίδιο ανακοίνωσε: «Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ στο Nations Cup. Συνεχίζουμε εσωτερικές συζητήσεις έπειτα από επαφές με την ParalympicsGB, τη Διεθνή Ομοσπονδία και την Ισραηλινή Παραολυμπιακή Επιτροπή».