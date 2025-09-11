WSJ: Τεταμένη συνομιλία Τραμπ – Νετανιάχου για τον βομβαρδισμό του Ισραήλ στο Κατάρ

Οργισμένος εμφανίστηκε σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τον βομβαρδισμό του Ισραήλ στο Κατάρ

Τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία είχαν προχθές Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα μετά τον αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Κατάρ, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal.

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε στον ισραηλινό πρωθυπουργό πως η απόφασή του να βάλει στο στόχαστρο την αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών της Χαμάς στο έδαφος του Κατάρ «δεν ήταν σοφή», σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal που δημοσιεύτηκε χθες Τετάρτη (10/9) και επικαλείται πηγές της στην κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ ήταν θυμωμένος που έμαθε για την επίθεση ενώ αυτή ήταν σε εξέλιξη από το αμερικανικό στρατό – και όχι από το Ισραήλ – και ότι η επίθεση χτύπησε το έδαφος ενός άλλου συμμάχου των ΗΠΑ, ο οποίος μεσολαβούσε για τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ο Νετανιάχου απάντησε ότι είχε ένα σύντομο παράθυρο για να εκτοξεύσει τις επιθέσεις και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία.

Η δεύτερη συνομιλία ήταν ευχάριστη, ανέφεραν αξιωματούχοι, καθώς ο Τραμπ ρώτησε τον Νετανιάχου αν η επίθεση είχε αποδειχθεί επιτυχημένη. Ο Νετανιάχου είπε ότι δεν ήξερε. Λίγες ώρες αργότερα, η Χαμάς ισχυρίστηκε ότι οι στόχοι του Ισραήλ επέζησαν από τις επιθέσεις, αν και έξι χαμηλόβαθμα μέλη της σκοτώθηκαν.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι ο Τραμπ, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ, είναι όλο και πιο απογοητευμένος με τον Νετανιάχου, ο οποίος συνεχώς τον περιορίζει με επιθετικές κινήσεις που λαμβάνονται χωρίς την εισαγωγή των ΗΠΑ και συγκρούονται με τους δικούς του στόχους για τη Μέση Ανατολή.

Στη Γάζα, ο Τραμπ προτιμά μια κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Αλλά, σύμφωνα με αξιωματούχους, έχει επίσης τονίσει τη στήριξή του στην στρατιωτική εκστρατεία του Νετανιάχου για να νικήσει τη Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης μιας ανανεωμένης ισραηλινής επίθεσης στην πόλη της Γάζας.

Η ισραηλινή επίθεση προκάλεσε τη διακοπή των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός από τη Χαμάς. Και, ακόμα χειρότερα για τον Τραμπ, εξόργισε τους ηγέτες του Κατάρ, οι οποίοι μεσολαβούσαν μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στις ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Πρωθυπουργός Κατάρ: “Να λογοδοτήσει ο Νετανιάχου”

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «σκότωσε κάθε ελπίδα» για τους εναπομείναντες ομήρους στη Γάζα, μετά το πρωτοφανές ισραηλινό πλήγμα εναντίον διαπραγματευτών της Χαμάς στη Ντόχα την Τρίτη.

Πρόσθεσε ότι συναντήθηκε με μέλη οικογένειας ομήρου το πρωί της ημέρας του βομβαρδισμού.

Σε συνέντευξή του στο CNN την Τετάρτη, ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ αλ-Θάνι χαρακτήρισε την επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ «κρατική τρομοκρατία».

«Πρέπει να λογοδοτήσει», είπε για τον ισραηλινό πρωθυπουργό.