Χαμάς: Ανταλλάχθηκαν οι λίστες με τα ονόματα κρατουμένων και ομήρων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Χαμάς στην Αίγυπτο για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας, βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ. Κατάλογο με ομήρους και κρατούμενους παρέδωσε η Χαμάς.

Η Χαμάς γνωστοποίησε νωρίτερα, σήμερα, Τετάρτη (8/10), ότι αντάλλαξε κατάλογο με τα ονόματα Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων φυλακισμένων, οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο της ανταλλαγής ομήρων, που προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες στην Αίγυπτο και για το οποίο η παλαιστινιακή οργάνωση δήλωσε αισιόδοξη.

Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στους μηχανισμούς για την παύση της σύγκρουσης, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και τη συμφωνία ανταλλαγής, δήλωσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής της πρώτης φάσης από την πρωτοβουλία 20 σημείων του προέδρου Τραμπ δεν έχει συμφωνηθεί έως τώρα στις συνομιλίες που γίνονται στην λουτρόπολη, Σαρμ ελ-Σέιχ, δήλωσε παλαιστινιακή πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις.

Χθες, κατά τη δεύτερη επέτειο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που πυροδότησε την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την αισιοδοξία του για πρόοδο προς την επίτευξη συμφωνίας.

Οι όροι που θέτει η Χαμάς

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Φάουζι Μπαρχούμ, δήλωσε χτες, Τρίτη (7/10), ότι η αντιπροσωπεία της επιδιώκει να «ξεπεράσει όλα τα εμπόδια» για να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις «προσδοκίες του λαού μας στη Γάζα».

Είπε ότι μια συμφωνία πρέπει να εξασφαλίζει το τέλος του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας – όροι που το Ισραήλ δεν έχει αποδεχτεί ποτέ. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, θέλει η Χαμάς να αφοπλιστεί, κάτι που η οργάνωση απορρίπτει.

Η Χαμάς επιθυμεί μια μόνιμη, συνολική κατάπαυση του πυρός, την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την άμεση έναρξη μιας συνολικής διαδικασίας ανασυγκρότησης υπό την εποπτεία ενός παλαιστινιακού «εθνικού τεχνοκρατικού οργάνου», ανέφερε.

Υπογραμμίζοντας τα εμπόδια που υπάρχουν μπροστά στις συνομιλίες, μια ομπρέλα παλαιστινιακών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, εξέδωσε δήλωση με την οποία δεσμεύεται για «στάση αντίστασης με όλα τα μέσα» και δηλώνει ότι «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει τα όπλα του παλαιστινιακού λαού».

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να επικεντρωθούν αρχικά στις συνομιλίες για την παύση των εχθροπραξιών και στα πρακτικά ζητήματα της απελευθέρωσης των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ωστόσο, το Κατάρ, που αποτελεί έναν από τους μεσολαβητές, δήλωσε ότι πρέπει να διευθετηθούν πολλές λεπτομέρειες, υποδηλώνοντας ότι δεν είναι επικείμενη η επίτευξη συμφωνίας.