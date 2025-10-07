Γάζα: Σε “θετικό κλίμα” η πρώτη μέρα συνομιλιών στο Κάιρο – Αισιόδοξος και ο Τραμπ

Σε “θετική ατμόσφαιρα” ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των έμμεσων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, σύμφωνα με την Αίγυπτο.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησαν τη Δευτέρα (6/10) στο Σαρμ ελ Σέιχ, λουτρόπολη της Αιγύπτου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να διαβεβαιώνει πως η παλαιστινιακή οργάνωση είναι διατεθειμένη να κάνει συμβιβασμούς.

Η πρώτη σειρά συνομιλιών ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές – Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ – ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα», μετέδωσε νωρίς σήμερα το Al Qahera News, τηλεοπτικό δίκτυο, που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, διευκρινίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Η ισραηλινή αντιπροσωπεία έφθασε εκεί χθες.

Οι αντιπρόσωποι της Αιγύπτου και του Κατάρ «συνεργάζονται με τα δυο μέρη για να δημιουργηθεί μηχανισμός» που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, είχε αναφέρει το ίδιο μέσο νωρίτερα.

Οι συνομιλίες έχουν βάση το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Πιστεύω πως πάει πολύ καλά και πιστεύω πως η Χαμάς δέχτηκε πολύ σημαντικά πράγματα», είπε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. «Θα εξασφαλίσουμε συμφωνία για τη Γάζα, είμαι αρκετά σίγουρος», πρόσθεσε.

«Αναμένουμε δύσκολες και περίπλοκες διαπραγματεύσεις», με δεδομένο πως το Ισραήλ «συνεχίζει τον πόλεμο εξολόθρευσης», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στις συνομιλίες, εκτιμώντας πως θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, βέβαια, απαιτεί πρόοδο «γρήγορα».

Σύμφωνα με πηγές του AFP ενήμερες για τις συνομιλίες, οι αντιπροσωπείες των Ισραήλ και Χαμάς αναμένεται να συμμετάσχουν σε έμμεσες διαπραγματεύσεις στο ίδιο κτίριο, αλλά σε χωριστές αίθουσες, με τους μεσολαβητές να μεταφέρουν τα μηνύματα της μιας πλευράς στην άλλη.

Κι αυτό έναν περίπου μήνα μετά την απόπειρα δολοφονίας των διαπραγματευτών της Χαμάς, με έναν άνευ προηγουμένου αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Επικεφαλής της ομάδας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που πήγε στην Αίγυπτο είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια, που γλίτωσε από εκείνη την επίθεση, στην οποία, ωστόσο, σκοτώθηκε ο γιος του.

Vehicle drive on the main road in Sharm el-Sheikh, Egypt, where Israeli and Hamas officials are set to hold indirect talks, Monday, Oct. 6, 2025. (AP Photo/Ahmed Hassan)

Σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, η αντιπροσωπεία της επρόκειτο να πραγματοποίησε συνομιλίες στο Κάιρο με αξιωματούχους της Αιγύπτου και του Κατάρ, το πρωί της Δευτέρας (6/10) πριν από την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ ελ Σέιχ. Επρόκειτο να είναι επικεντρωμένες στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων», εξήγησε.

Το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ, που ανακοινώθηκε την 29η Σεπτεμβρίου, προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων, απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Στην απάντησή της στην αμερικανική πρόταση εκεχειρίας, η Χαμάς ανέφερε πως είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, για να εξασφαλιστεί «το τέλος του πολέμου» και η «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο.

Όμως δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο – κλειδί της πρότασης, τονίζοντας ότι επιθυμεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας, κάτι που δεν προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο.

Ο μέγας σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου και πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαιώνει, από την πλευρά του, πως υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ, όμως ταυτόχρονα διαμηνύει πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που κατά ισραηλινές πηγές ελέγχει σήμερα κατά περίπου το 75%. Επιμένει ακόμη πως θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων «θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», απείλησε τις προηγούμενες μέρες ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Οι προσπάθειες των μεσολαβητών έχουν ως τώρα αποτύχει να εξασφαλίσουν κατάπαυση του πυρός με διάρκεια. Οι δυο προηγούμενες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, επέτρεψαν να επιστρέψουν ισραηλινοί όμηροι και σοροί με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

Την ίδια στιγμή, στη Λωρίδα της Γάζας, οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ μαίνονται ααδιάκοπα, κυρίως στην πόλη της Γάζας (βόρεια) και στη Χαν Γιούνις (νότια), αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών.

Από την έναρξη του πολέμου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 67.160 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τομείς του παλαιστινιακού θύλακα και ανεξάρτητοι ερευνητές βεβαιώνουν πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στην περιοχή. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απορρίπτει και τις δυο κατηγορίες.