Χαμάς: Αβάσιμα τα επιχειρήματα του ισραηλινού στρατού για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

Η Χαμάς απορρίπτει ως “αβάσιμα” τα επιχειρήματα του ισραηλινού στρατού για την διπλή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα.

Η Χαμάς απέρριψε το βράδυ της Τρίτης (26/08) τις δηλώσεις του ισραηλινού στρατού σε σχέση με την επιδρομή σε νοσοκομείο της Γάζας τη Δευτέρα κατά την οποία σκοτώθηκαν πέντε δημοσιογράφοι μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζοντάς τες “αβάσιμες”, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισλαμιστικού κινήματος.

Αντιδρώντας στην “προκαταρκτική” έρευνα του ισραηλινού στρατού που εξηγεί ότι είχε βάλει στο στόχαστρο μια κάμερα που είχε τοποθετήσει η Χαμάς στη ζώνη του νοσοκομείου Νάσερ και τη χρησιμοποιούσε “για να παρακολουθεί τις ενέργειες των (ισραηλινών) δυνάμεων”, το ισλαμιστικό κίνημα δήλωσε ότι πρόκειται για “αβάσιμο ισχυρισμό, που στερείται οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, και αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή“.

Ο ισραηλινός στρατός, ισχυρίστηκε ότι οι στρατιώτες του – που σκότωσαν τουλάχιστον 20 ανθρώπους, σε επαναλαμβανόμενες επιθέσεις – στόχευαν να καταστρέψουν μια κάμερα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ, η οποία χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς “για την παρακολούθηση του ισραηλινού στρατού”. Οι στρατιώτες “ενήργησαν για να εξαλείψουν την απειλή, πλήττοντας και διαλύοντας την κάμερα” πρόσθεσε.

Υποστήριξε, επιπλέον, ότι έξι από τους νεκρούς της επίθεσης ήταν “τρομοκράτες”, ανακοινώνοντας ονόματα που δεν αντιστοιχούν σε κανέναν από τους πέντε δημοσιογράφους που έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν την επίθεση. Ισραηλινός αξιωματικός των υπηρεσιών ασφαλείας είπε ότι κανείς από τους πέντε δημοσιογράφους δεν είναι μεταξύ των έξι μελών της Χαμάς.