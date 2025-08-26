Χωρίς ίχνος ανθρωπιάς: Το Ισραήλ κατηγορεί μια κάμερα για την αιματοχυσία στο νοσοκομείο

Αντί λογοδοσίας για τον θάνατο αμάχων, διασωστών και δημοσιογράφων στο νοσοκομείο Νάσερ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε εντοπίσει στην περιοχή της επίθεσης μια κάμερα τοποθετημένη από τη Χαμάς

Ένα μόλις 24ωρο μετά την φονική, διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ο ισραηλινός στρατός επιλέγει να προχωρήσει σε μια κυνική και απάνθρωπη ανακοίνωση για να δικαιολογήσει τις ενέργειές του, που για πολλούς λόγους συνιστούν έγκλημα πολέμου.

Οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) που σκότωσαν, μεταξύ άλλων, διασώστες που έσπευσαν στο σημείο μετά τον πρώτο βομβαρδισμό και δημοσιογράφους που εργάζονταν για τα πρακτορεία Reuters και Associated Press, το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης, είναι υπόλογοι και βρίσκονται αντιμέτωποι με διεθνή κατακραυγή.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναγκάστηκε να αναφερθεί στο γεγονός, λέγοντας πως το Ισραήλ λυπάται βαθύτατα για το “τραγικό δυστύχημα”, όπως το αποκάλεσε.

Στη χθεσινή του ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός αρκέστηκε στο να πει πως δεν ήταν στους στόχους του να χτυπήσει μη εμπλεκόμενα άτομα: “Οι IDF λυπούνται για τυχόν σωματική βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα και δεν θέτουν επί τούτου στο στόχαστρο δημοσιογράφους. Οι IDF ενεργούν έτσι ώστε να περιορίσουν τη βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα όσο είναι δυνατό ενόσω διατηρούν την ασφάλεια των στρατιωτών των IDF”.

Ωστόσο σήμερα, έδωσε στη δημοσιότητα νέα ανακοίνωση στην οποία παραθέτει τα αποτελέσματα από την “αρχική έρευνά του” για το πλήγμα στο νοσοκομείο. Και δίχως ίχνος ανθρωπιάς, “δείχνει” ως υπαίτια για τον διπλό βομβαρδισμό νοσοκομείου που οδήγησε τόσους ανθρώπους στον θάνατο, μια κάμερα που είχαν εντοπίσει στην περιοχή “τοποθετημένη από τη Χαμάς”.

Ο ισραηλινός στρατός, δηλαδή, ισχυρίστηκε ότι οι στρατιώτες του – που τελικά σκότωσαν τουλάχιστον 20 ανθρώπους, σε επαναλαμβανόμενες επιθέσεις – στόχευαν να καταστρέψουν μια κάμερα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ, η οποία χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς “για την παρακολούθηση του ισραηλινού στρατού”. Υποστήριξε, επιπλέον, ότι έξι από τους νεκρούς της επίθεσης ήταν “τρομοκράτες”.

Η ανακοίνωση, επίσης, δεν απαντά σε βασικά ερωτήματα που τίθενται από χθες, και αφορούν κυρίως, όπως τονίζει ο Guardian, γιατί το Ισραήλ πραγματοποίησε μια διπλή επίθεση (double-tap strike) σε διασώστες και δημοσιογράφους και αν θα λογοδοτήσει κανείς για τον θάνατο αμάχων.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ κάλεσε το Ισραήλ να διασφαλίσει ότι το αποτέλεσμα της έρευνάς του θα οδηγήσει σε απόδοση ευθυνών, αναφερόμενος στις πρόσφατες έρευνες του ισραηλινού στρατού που έκλεισαν, όπως συνηθίζει, χωρίς να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

“Οι ισραηλινές αρχές έχουν, στο παρελθόν, ανακοινώσει έρευνες για τέτοιες δολοφονίες… Δεν έχουμε δει ακόμη αποτελέσματα ή μέτρα λογοδοσίας. Περιμένουμε ακόμα τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών και ζητούμε απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνη”, δήλωσε ο Κιτάν.

Στο σκοτάδι το 88% των ερευνών του Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα από τον οργανισμό Action on Armed Violence (AOAV) έδειξε ότι το 88% των ερευνών του Ισραήλ για καταγγελίες εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα είτε έκλεισαν είτε έμειναν άλυτες.

Μεταξύ των υποθέσεων που παραμένουν ανοιχτές βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονία τουλάχιστον 112 Παλαιστινίων που περίμεναν για αλεύρι στην Πόλη της Γάζας τον Φεβρουάριο του 2024, καθώς και για την αεροπορική επιδρομή που σκότωσε 45 Παλαιστινίους σε καταυλισμό με σκηνές στη νότια Γάζα τον Μάιο του 2024.

Οι ερευνητές του AOAV ανέφεραν ότι τα στοιχεία υποδηλώνουν πως το Ισραήλ προσπαθεί να δημιουργήσει ένα “μοτίβο ατιμωρησίας” στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων όπου αποδίδονται σοβαρές παραβιάσεις σε Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, επιμένει ότι διαθέτει ισχυρούς εσωτερικούς μηχανισμούς για την περίπτωση που υπάρχει υπόνοια παραβίασης του νόμου.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένα επιθέσεις σε νοσοκομεία καθ’ όλη τη διάρκεια του 22μηνου πολέμου στη Γάζα, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αναφέρει τον Απρίλιο ότι τα 33 από τα 36 νοσοκομεία της Γάζας είχαν υποστεί ζημιές. Το Ισραήλ έχει στο παρελθόν ισχυριστεί ότι η Χαμάς είναι ενσωματωμένη στις ιατρικές υποδομές της Γάζας, χωρίς όμως να παρουσιάσει αξιόπιστα στοιχεία για αυτούς τους ισχυρισμούς.

Γάζα, το πιο θανατηφόρο μέρος στον κόσμο για τους δημοσιογράφους

Το Ισραήλ έχει επίσης σκοτώσει συστηματικά δημοσιογράφους στη Γάζα, η οποία είναι πλέον το πιο θανατηφόρο μέρος στον κόσμο για τους δημοσιογράφους. Το Ισραήλ έχει απαγορεύσει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης την είσοδο στη Γάζα, αφήνοντας τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους ως τη μοναδική πηγή ειδήσεων από την περιοχή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ, τουλάχιστον 247 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα τους τελευταίους 22 μήνες.

Πρόκειται για τη φονικότερη σύγκρουση για δημοσιογράφους που έχει καταγραφεί ποτέ, με περισσότερους νεκρούς εργαζόμενους στα ΜΜΕ απ’ ό,τι και στους δύο παγκόσμιους πολέμους, τον πόλεμο στο Βιετνάμ, τους πολέμους στη Γιουγκοσλαβία και τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν μαζί.

Ο διπλός βομβαρδισμός του νοσοκομείου τη Δευτέρα από το Ισραήλ προκάλεσε οργή και αύξησε την πίεση προς το Ισραήλ από οργανώσεις δικαιωμάτων και υπουργεία Εξωτερικών σε όλο τον κόσμο.

Την Τρίτη, 209 πρώην πρεσβευτές της ΕΕ και ανώτεροι διπλωματικοί αξιωματούχοι δημοσίευσαν μια ανοιχτή επιστολή ζητώντας άμεση δράση για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και την παράνομη συμπεριφορά του στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Κάλεσαν τα κράτη-μέλη της ΕΕ να αναλάβουν μονομερή δράση “προκειμένου να προστατεύσουν και να επιβάλουν το διεθνές δίκαιο”.

Οι προτεινόμενες ενέργειες περιλαμβάνουν την αναστολή αδειών εξαγωγής όπλων προς το Ισραήλ, τη διακοπή της χρηματοδότησης έργων με ισραηλινές οργανώσεις που είναι συνένοχες σε παράνομες πράξεις και τη δίωξη Ισραηλινών και Παλαιστινίων εγκληματιών πολέμου που έχουν κατηγορηθεί, εάν εισέλθουν στα εδάφη τους.

Παρά τη διεθνή και εγχώρια πίεση για κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ προχωρά με τα σχέδιά του να καταλάβει και να θέσει υπό κατοχή την Πόλη της Γάζας, μια στρατιωτική εκστρατεία που εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε μήνες. Και η εκστρατεία αυτή συνεχίζεται, χωρίς να υπάρχει κάποιος περιορισμός στη φονική δραστηριότητα των IDF στη Γάζα, ούτε στο πεδίο των κυρώσεων, προκειμένου να πειστεί να σταματήσει το αιματοκύλισμα το Ισραήλ.