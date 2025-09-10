Χάος στο Νεπάλ: Στους δρόμους ο στρατός – “Δεν έμεινε τίποτα από το κοινοβούλιο”

Στρατός έχει αναπτυχθεί στους δρόμους της πρωτεύουσας του Νεπάλ, έπειτα από τις κλιμακούμενες διαδηλώσεις και την πυρπόληση κυβερνητικών κτιρίων

Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών στο Νεπάλ, μετά τη βίαιη καταστολή που δέχθηκαν οι διαδηλωτές τις προηγούμενες ημέρες και είχαν ως αποτέλεσμα να ξεχειλίσει η οργή των νέων, στην πλειοψηφία τους, διαδηλωτών και την κλιμάκωση της έντασης, με την πυρπόληση κυβερνητικών κτιρίων.

Το υπουργείο Υγείας του Νεπάλ ανακοίνωσε πως ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 25, ενώ άλλοι 633 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στρατιώτες φρουρούν το κοινοβούλιο του Νεπάλ και περιπολούν στους έρημους δρόμους σήμερα εν μέσω απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα Κατμαντού, έπειτα από δύο ημέρες φονικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς που ανάγκασαν τον πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα να υποβάλει την παραίτησή του.

Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Κατμαντού ξεκίνησε και πάλι τη λειτουργία του, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, μία ημέρα μετά το κλείσιμό του λόγω των διαδηλώσεων.

Πυρπολήθηκαν κυβερνητικά κτίρια – Καταστράφηκε από τη φωτιά το κοινοβούλιο

Καμένα αυτοκίνητα και άλλα συντρίμμια είναι διάσπαρτα στην περιοχή γύρω από το κοινοβούλιο, όπου πυροσβέστες του στρατού προσπαθούν να σβήσουν πυρκαγιά στην κύρια αίθουσα, ενώ το εξωτερικό μέρος του κτηρίου είναι μαύρο από τον καπνό μετά την πυρπόλησή του χθες, Τρίτη, από τους διαδηλωτές.

Το κοινοβούλιο πυρπολήθηκε όπως και η κατοικία του παραιτηθέντος πρωθυπουργού. Στους μαυρισμένους από τον καπνό τοίχους του πρώτου, ένα σύνθημα γραμμένο στα αγγλικά: “fuck the government”.

Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο κοινοβούλιο του Νεπάλ AP Photo/Prakash Timalsina

“Ενημερώθηκα από τον επικεφαλής της ασφάλειας (του κοινοβουλίου) πως η πυρκαγιά κατέστρεψε ολόκληρη την υποδομή. Δεν έχει μείνει τίποτα”, δήλωσε στο Reuters ο Έκραμ Γκίρι, εκπρόσωπος της κάτω βουλής του κοινοβουλίου, από το σπίτι του στο Κατμαντού.

Άλλα κυβερνητικά κτήρια, το ανώτατο δικαστήριο και κατοικίες υπουργών, περιλαμβανομένης της ιδιωτικής κατοικίας του Όλι, πυρπολήθηκαν επίσης κατά τις χθεσινές διαδηλώσεις, με την αναταραχή να υποχωρεί μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυπουργού.

Στις φλόγες η κατοικία του προέδρου του Νεπάλ AP Photo/Prabin Ranabhat

Τεθωρακισμένα περιπολούν στους εν πολλοίς έρημους δρόμους, καθώς τα καταστήματα και οι αγορές είναι κλειστά. Πυροσβέστες μάχονται με τις φλόγες σε διάφορες τοποθεσίες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η διαδικασία καθαρισμού των δρόμων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ράτζα Ραμ Μπάσνετ.

«Προσπαθούμε κατ’αρχάς να επαναφέρουμε στην ομαλότητα την κατάσταση. Είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων», είπε ο Μπάσνετ, προσθέτοντας πως κρατούμενοι έβαλαν επίσης φωτιά στη φυλακή Ντίλι Μπαζάρ του Κατμαντού προτού ο στρατός πάρει τον έλεγχο της κατάστασης.

Ποιοι αποφασίζουν, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού

Το βράδυ της Τρίτης, ο αρχηγός του στρατού, στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ, εξέδωσε ανακοίνωση κατηγορώντας τους διαδηλωτές ότι εκμεταλλεύονται την κρίση προχωρώντας σε καταστροφές, λεηλασίες και εμπρησμούς.

Η ανακοίνωση τόνιζε ότι, αν συνεχιστεί η αναταραχή, «όλοι οι φορείς ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του στρατού, είναι δεσμευμένοι να πάρουν τον έλεγχο της κατάστασης». Την ίδια στιγμή, ο Σιγκντέλ κάλεσε τους διαδηλωτές σε διάλογο για να βρεθεί λύση στη χειρότερη αναταραχή των τελευταίων δεκαετιών στο Νεπάλ.

Παραμένει ωστόσο ασαφές ποιος κυβερνά τη χώρα αυτή τη στιγμή. Η ανακοίνωση του στρατού δεν διευκρίνισε τι είδους ενέργειες θα μπορούσαν να γίνουν ούτε αν θα γίνει χρήση βίας. Ωστόσο, στρατιώτες βρίσκονται ήδη στους δρόμους, με αποστολή τους, όπως αναφέρουν, να επιβάλουν την τάξη απέναντι σε όσους «προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση προχωρώντας σε λεηλασίες, εμπρησμούς και βανδαλισμούς».

Το ίδιο αβέβαιο είναι ποιος μπορεί να εκπροσωπήσει τους διαδηλωτές σε έναν πιθανό διάλογο με τον στρατό. Οι κινητοποιήσεις δεν έχουν ηγέτη ούτε οργανωμένο φορέα από πίσω τους. Ξεκίνησαν ως αυθόρμητη αντίδραση μέσα από κάλεσμα στα social media.

Ο μοναδικός πολιτικός που έχει εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή του στις διαδηλώσεις είναι ο δήμαρχος του μητροπολιτικού Κατμαντού, Μπαλέν Σαχ, ο οποίος μέσω των λογαριασμών του στα social media απευθύνει συνεχείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση.

AP

Γιατί εξεγείρεται η GenZ στο Νεπάλ – Τι ζητά

Οι διαδηλώσεις πυροδοτήθηκαν από την απόφαση της κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα να απαγορεύσει 26 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης –ανάμεσά τους το WhatsApp, το Instagram και το Facebook– επειδή δεν συμμορφώθηκαν με την προθεσμία εγγραφής τους στο υπουργείο Επικοινωνίας και Πληροφορικής του Νεπάλ, αλλά αποσύρθηκε στη συνέχεια μετά τον θάνατο 19 ανθρώπων τη Δευτέρα.

Η GenZ – και όχι μόνο – κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, με το πρόσχημα της ρύθμισης, στόχευε να φιμώσει μια εκστρατεία κατά της διαφθοράς.

Αν και η απαγόρευση λειτούργησε ως καταλύτης για το ξέσπασμα της οργής, οι διαδηλωτές εκφράζουν μια βαθύτερη, συσσωρευμένη δυσαρέσκεια απέναντι στις αρχές της χώρας.

Οι διαδηλωτές έχουν διατυπώσει δύο βασικά και ξεκάθαρα αιτήματα: την άρση της απαγόρευσης στα social media –κάτι που πλέον συνέβη– και τον τερματισμό αυτού που αποκαλούν «διεφθαρμένες πρακτικές» από την πλευρά των αξιωματούχων.

Πολλοί φοιτητές συνδέουν την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου, σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες κατηγορίες για διαφθορά που βαραίνουν τους πολιτικούς.