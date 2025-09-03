Χρησιμοποίησαν τον Λουίτζι Μαντζιόνε ως… μοντέλο για πουκάμισο στη Shein

Έρευνα ξεκίνησε η Shein μετά την αποκάλυψη ότι χρησιμοποίησε την εικόνα του Λουίτζι Μαντζιόνε για να διαφημίσει ένα πουκάμισο.

Σάλος έχει προκληθεί στον κόσμο της γρήγορης μόδας, καθώς η Shein ξεκίνησε έρευνα μετά από την αποκάλυψη ότι χρησιμοποίησε την εικόνα του Λουίτζι Μαντζιόνε -του υπόδικου για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον- για να προωθήσει ένα ανδρικό πουκάμισο.

Η εικόνα του Μαντζιόνε, όπου φορούσε ένα λευκό, κοντομάνικο πουκάμισο, εμφανιζόταν στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μέχρι που αποσύρθηκε άμεσα. Φαίνεται πως το προϊόν πωλούνταν για λιγότερα από 10 δολάρια.

Σε δηλώσεις της στο BBC, εκπρόσωπος της Shein ανέφερε: «Η εν λόγω εικόνα παρασχέθηκε από τρίτο πωλητή και αφαιρέθηκε αμέσως μόλις εντοπίστηκε. Έχουμε αυστηρά πρότυπα για όλες τις καταχωρίσεις στην πλατφόρμα μας. Διεξάγουμε ενδελεχή έρευνα, ενισχύουμε τις διαδικασίες ελέγχου μας και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα εναντίον του πωλητή, σύμφωνα με τις πολιτικές μας».

Ακόμα δεν είναι γνωστό πόσο καιρό ήταν αναρτημένη η εικόνα ή ποιος την πωλούσε. Πολλοί έχουν υποθέσει ότι η εικόνα δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά παραμένει αδιευκρίνιστο το πώς ακριβώς φτιάχτηκε η φωτογραφία.

Ένας “λαϊκός ήρωας”

Τον περασμένο Απρίλιο, ο 26χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε δήλωσε αθώος για όλες τις ομοσπονδιακές κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν για τον φόνο του κ. Τόμσον. Ο Μαντζιόνε, ο οποίος συνελήφθη τον Δεκέμβριο, αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο και καταδίωξη.

Η δήλωση αθωότητας σημαίνει ότι θα δικαστεί, με τους εισαγγελείς να ζητούν τη θανατική ποινή σε περίπτωση καταδίκης του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τροφοδοτούμενη από την οργή προς τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες υγείας της Αμερικής. Πολλοί έχουν ανακηρύξει τον φερόμενο ως δολοφόνο «λαϊκό ήρωα» και υποστηρικτές του συγκεντρώνονται έξω από το δικαστήριο κατά τη διάρκεια των ακροάσεων.

Μάλιστα, μετά την έναρξη των δικαστικών μαχών του, ανώνυμοι δωρητές πρόσφεραν χιλιάδες δολάρια για την υπεράσπισή του μέσω διαδικτυακών εράνων. Παράλληλα, πλατφόρμες όπως το Etsy πλημμύρισαν με ρούχα που έφεραν το όνομά του, ενώ η Amazon απέσυρε παρόμοια προϊόντα από την ιστοσελίδα της.