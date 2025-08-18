Ζελένσκι: Επιμένει για αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Πριν την συνάντηση με τον Τραμπ θέλει να λάβει ο Ζελένσκι τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, είπε στη συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέμεινε σήμερα στην ανάγκη να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Ελπίζω πως θα έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε για την αρχιτεκτονική που αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό είναι πραγμζελεατικά το σημαντικότερο», είπε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ.

Υπενθυμίζεται πως γύρω στις 20:00 ώρα Ελλάδος (1:15 μ.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου για μια πρώτη χειραψία και θα ακολουθήσει συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ που αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία ώρα.

Γύρω στις 22:00 αναμένεται η διευρυμένη συνάντηση με τους Ευρωπαίους, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου.