Ζελένσκι: “Η Ρωσία κερδίζει χρόνο, δεν υπάρχει πρόθεση για κατάπαυση του πυρός”

Πολύ μακριά από την ειρήνη είναι σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος προετοιμάζεται να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο στην Αλάσκα. Η “κόκκινη γραμμή” για την ανταλλαγή εδαφών.

Για αναδιάταξη των στρατευμάτων και την παρουσίαση της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ ως προσωπική του νίκη κατηγόρησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και την αναφορά στην επικείμενη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα την Παρασκευή (15/08).

Σε ανάρτησή του που έκανε στο X, ο πρόεδρος της Ουκρανίας γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχή στήριξη της Οτάβα προς την Ουκρανία και τον λαό της.

Όπως ανέφερε, “ενημέρωσα τον Καναδό πρωθυπουργό για όλες τις λεπτομέρειες της διπλωματικής δραστηριότητας και της διαρκούς επικοινωνίας με εταίρους“, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες κινήσεις και προετοιμασία των επόμενων κοινών βημάτων, με διάφορα σχήματα συναντήσεων να βρίσκονται υπό συζήτηση.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι με τον Κάρνεϊ μοιράζονται την ίδια άποψη για τις “πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας“, εκτιμώντας ότι οι Ρώσοι “απλώς θέλουν να κερδίσουν χρόνο” και “όχι να τερματίσουν τον πόλεμο” – κάτι που, όπως είπε, αποδεικνύεται από την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και τις άδικες επιθέσεις σε υποδομές και αμάχους.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι δεν μπορεί να ληφθεί καμία απόφαση για το μέλλον της Ουκρανίας και την ασφάλεια του λαού της χωρίς την ενεργή συμμετοχή της χώρας, όπως επίσης δεν μπορούν να υπάρξουν αποφάσεις χωρίς σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας. “Μέχρι να επιτευχθεί αυτό, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ και να ενισχύονται συνεχώς”, σημείωσε.

Την ίδια στιγμή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα, πως σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, οι ρωσικές δυνάμεις αναδιατάσσουν ενεργά τα στρατεύματα και τα στρατιωτικά τους μέσα. Οι κινήσεις αυτές, όπως τόνισε, αποσκοπούν στην ανασυγκρότηση και την προετοιμασία για νέες επιθέσεις και στρατιωτικές επιχειρήσεις σε διάφορα σημεία του μετώπου.

“Ο Πούτιν στοχεύει μόνο να παρουσιάσει μια συνάντηση με την Αμερική ως προσωπική του νίκη – και μετά να συνεχίσει όπως πριν: ασκώντας την ίδια πίεση στην Ουκρανία», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την επικείμενη συνάντηση με τον Πούτιν, στις οποίες μεταξύ άλλων σχολίασε πως νιώθει “λίγο απογοητευμένος που ο Ζελένσκι λέει ‘πρέπει να έχω ένα πράσινο φως από το Σύνταγμα’ προκειμένου να παραχωρήσω εδάφη”.

“Πήρε την άδεια να εισέλθει στον πόλεμο και να σκοτώσει όλον τον κόσμο, όμως έχει ανάγκη από μια άδεια για να προχωρήσει σε μια ανταλλαγή εδαφών;“, διερωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: “Διότι, θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών”.

“Το γνωρίζω αυτό μέσω της Ρωσίας και μέσω συνομιλιών με όλους, προς όφελος της Ουκρανίας”, είπε. Πρόσθεσε πως η Ρωσία έχει καταλάβει κάποια “πολύ βασικά εδάφη”, όμως “θα προσπαθήσουμε να πάρουμε πίσω κάποια από αυτά τα εδάφη”.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προειδοποίησε το Σάββατο πως “κάθε απόφαση που θα ληφθεί σε βάρος μας, κάθε απόφαση που θα ληφθεί χωρίς την Ουκρανία, θα είναι μια απόφαση ενάντια στην ειρήνη”.

Ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

“Τελικά, θα τους βάλω και τους δύο (σ.σ τον Ζελένσκι και τον Πούτιν) σε ένα δωμάτιο, θα είμαι εκεί ή δεν θα είμαι εκεί και νομίζω ότι αυτό θα διευθετηθεί”, είπε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ.