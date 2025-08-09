Ζελένσκι: “Οι Ουκρανοί δεν θα παραδώσουν γη στους κατακτητές”

Την απόφαση του Τραμπ να συναντήσει τον Πούτιν, σχολίασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν πρόκειται να δεχθεί παραχώρηση εδαφών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι η χώρα του δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε ό,τι αφορά εδαφικά ζητήματα.

“Οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές”, είπε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που μπορούν να φέρουν ειρήνη.

Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι όποιες λύσεις χωρίς το Κίεβο θα είναι λύσεις κατά της ειρήνης.

Όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ, η συνάντησή του με τον Πούτιν θα λάβει χώρα την ερχόμενη Παρασκευή (15/8) στην Αλάσκα, τη μεγαλύτερη σε έκταση πολιτεία των ΗΠΑ.

Mε τη σειρά του, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι η σύνοδος κορυφής των προέδρων θα διεξαχθεί την Παρασκευή στην Αλάσκα, επιλογή που χαρακτήρισε “αρκετά λογική”.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφέρει πως η εν λόγω συνάντηση “θα είχε γίνει νωρίτερα, αλλά υποθέτω ότι υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας που, δυστυχώς, πρέπει να διευθετηθούν”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, επιδιώκεται η επιστροφή ορισμένων εδαφών, «κάποια ανταλλαγή προς όφελος και των δύο πλευρών», όπως είπε χαρακτηριστικά.

“Ο Ζελένσκι πρέπει να είναι έτοιμος να υπογράψει” σημείωσε ο Τραμπ, με φόντο την αποκάλυψη του πρακτορείου Bloomberg πως ΗΠΑ και Ρωσία εργάζονται πάνω σε ένα πλαίσιο συμφωνίας που προβλέπει παραχώρηση εδαφών.