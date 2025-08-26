Ζελένσκι: Οι προσπάθειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να επιταχυνθούν

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιμένει στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία.

Το Κίεβο και οι σύμμαχοι του θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειες τους για την κατάρτιση των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Πρέπει να εντείνουμε τα μέγιστα το έργο μας και να διασφαλίσουμε σαφήνεια και διαφάνεια σε ό,τι σχετίζεται με τις εγγυήσεις ασφαλείας» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο Κίεβο με τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου της Βρετανίας Τόνι Ραντάκιν.