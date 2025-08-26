Ζελένσκι: Οι προσπάθειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να επιταχυνθούν

Ζελένσκι: Οι προσπάθειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να επιταχυνθούνΔιαβάζεται σε 1'
O Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιμένει στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία.
- 26 Αυγούστου 2025 18:35
Το Κίεβο και οι σύμμαχοι του θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειες τους για την κατάρτιση των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Πρέπει να εντείνουμε τα μέγιστα το έργο μας και να διασφαλίσουμε σαφήνεια και διαφάνεια σε ό,τι σχετίζεται με τις εγγυήσεις ασφαλείας» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο Κίεβο με τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου της Βρετανίας Τόνι Ραντάκιν.